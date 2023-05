The Beatles Mengilhami Lagu Baru Mezzaluna

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mezzaluna merilis single terbaru yang berjudul "Setting Up the Phone Call". Proses terciptanya lagu ini disebut Mezzaluna cukup unik dan berbeda dibandingkan single dia sebelumnya.Single ini disebut Mezzaluna justru tercipta ketika dia mengalami kesulitan menulis lagu. Inspirasi datang ketika putri Bimbim Slank ini mendengarkan The Beatles."Lagu ini beneran eksperimental banget sih dalam penulisannya. Saat itu aku lagi sering banget dengerin The Beatles dan terus mikir keren juga ya mereka bisa pakai bahan apa aja untuk menulis lagu. Jadi itu yang aku lakukan," kata Mezzaluna dalam keterangan tertulisnya."Setting Up the Phone Call" bercerita tentang Mezzaluna yang sedang pergi keluar malam dengan teman-teman. Liriknya sendiri menggambarkan semua kejadian. Mulai saat dia naik mobil sampai ke tempat tujuan."Beneran sudah kayak nulis fiksi aja, ini jadi pengalaman baru di mana aku sadar bahwa penulisan lirik lagu bisa berasal dari bentuk apa pun dan dari mana pun," katanya.Mezzaluna saat ini sedang menjalani pendidikan di salah satu perguruan tinggi di London. Keberadaan di tempat baru itu mempengaruhi Mezzaluna secara pemikiran sehingga banyak muncul perspektif baru.Lagu "Setting Up the Phone Call" menambah portofolio Mezzaluna setelah sebelumnya merilis "In Situ", "In Situ Remix" , "I Beg" dan "You Should Know". Lagu ini masih dirilis di bawah naungan OFFMUTE, sublabel dari Sony Music Entertainment."Target ke depan aku tentu saja segera merilis album dan bisa tampil lebih sering lagi," tutupnya.