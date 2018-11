Kimokal Siapkan Singel Terbaru di DWPX

Kimokal untuk kali pertama akan tampil di panggung musik Djakarta Warehouse Project. Spesial di tahun kesepuluh ini, duo Kimo Rizky dan Kallula membawakan materi baru Just Like You dari album terbaru mereka. Singel Just Like You rencananya dirilis pada akhir November nanti."Remix-an Kimokal dari Manchester juga sudah jadi. Kalau suitable buat DWP bakal kita bawain," kata Kallula di Blowfish, Jakarta, Rabu 21 November 2018.Awalnya Kimokal tidak menduga akan menjadi penampil untuk DWPX. Sebab, mereka tengah mempersiapkan materi untuk album yang akan dirilis tahun depan."Sama Ismaya sering bekerjasama cuma untuk DWPX kita sempat kaget karena biasanya kita live set, bukan ranah Kimokal. Tahun ini ada The Weeknd, ada temannya nih," kata Kallula."Kita enggak tahu mau main di DWP, kita lagi fokus kerjain album kedua dan prepare video klip," tuturnya.Aksi panggung Kimokal kali ini pun dinilai berpeluang memperluas market, di mana pengunjung DWP yang menantikan The Weeknd juga mendengarkan Kimokal."Elektronik musik di kuping kita enggak saru, familiar. Kimo DJ. Buat kita pribadi bukan big thing. Sebagai Kimokal kita akhirnya main DWP, one of the biggest festival di Indonesia.""Awalnya bingung, tapi that what makes Kimokal unik. Terakhir kita main di Soundrenaline, acara yang band banget," sambungnya.(ELG)