The Rose akan Kembali Gelar Konser di Jakarta pada Januari 2024

Jadwal konser The Rose. Foto: Instagram / @official_therose



(SUR)

Jakarta: The Rose akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Band rock indie asal Korea Selatan ini akan menggelar konser di The Hall Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 18 Januari 2024.Kabar ini disampaikan langsung oleh The Rose melalui media sosial resminya. Band tersebut mengunggah jadwal tur bertajuk ‘DAWN TO DUSK TOUR’ pada Kamis, 30 November 2023. Dalam jadwal tertera Jakarta menjadi pembuka tur Asia dan Eropa mereka.Selain Jakarta, The Rose juga dijadwalkan menggelar konser di sejumlah kota di Asia, seperti Manila pada 26 Januari dan Seoul pada 4 Februari. Rangkaian tur kemudian dilanjutkan di 16 kota di Eropa, seperti Hamburg, Berlin, Copenhagen, Oslo, dan lainnya.Sebelumnya, pelantun lagu hit ‘ILY’ ini pernah berkunjung ke Jakarta pada 6 Januari 2023 lalu. Kunjungan perdananya di Indonesia itu dalam rangka menggelar konser bertema ‘Heal Together World Tour’.Grup yang beranggotakan Kim Woo Sung, Park Do Joon, Lee Ha Joon, dan Lee Jae Hyeong itu memanjakan telinga penggemar dengan berbagai lagu populernya. Misalnya ‘ILY’, ‘I Don’t Know You’, ‘Red’, dan lagu-lagu lainnya dalam album ‘HEAL’.Sebagai informasi tambahan, The Rose debut pada Agustus 2017 dengan single pertama berjudul "Sorry". Dua tahun setelahnya, tiga anggota band hiatus sementara untuk memenuhi kewajiban wajib militer mereka. Anggota lainnya, Woo-sung, memulai karier solo dengan merilis album dan memulai tur dunia.Belum lama ini The Rose meluncurkan album penuh kedua mereka berjudul "DUAL" dengan sejumlah video musik untuk lagu seperti "Back To Me", "You're Beautiful" dan "Wonder".