Rhoma Irama Dukung Pendirian Kafe Dangdut di Amerika

Upaya untuk memperkenalkan musik dangdut ke dunia yang lebih luas lagi terus diupayakan. Terbaru, sebuah kafe berkonsep dangdut akan dibuka di New York, Amerika Serikat.Cafe Dangdut akan dibuka pada Mei mendatang. Selain memperkenalkan dangdut, cafe ini juga menyuguhkan kopi dari Indonesia.Pekan lalu, Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman bersama pedangdut Fitri Carlina, didukung oleh Raja Dangdut Rhoma irama, (komunitas) Dangdut in America, dan We People of Culture, merilis wadah komunikasi bernama forum Indonesia Dangdut Coffee House (IDCH).Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala perwakilan RI di AS serta Wakil Duta Besar RI IwanFreddy Hari Susanto dari Washington, D.C. secara daring. Juga turut hadir musisi senior JamesF. Sundah, Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) di AS RissaAsnan yang juga merupakan pendiri Dangdut in America, pencipta lagu “She’s All I Got” JimmyCozier, Romy Sembiring dari WEPOC, Nini Carlina, Thomas Djorghi, pianis Tasya Rifalia, danjajaran pengurus PAMMI di Jakarta."Ini semua adalah dalam rangka membumikan musik dangdut di Amerika Serikat. Dangdut adalah kekuatan kita, dangdut adalah kebanggaan kita," kata Konjen Arifi Saiman, dalam keterangan resmi KJRI New York, AS.Konjen Arifi meyakini bahwa UNESCO ke depan akan mengakui dangdut sebagai warisan budaya Indonesia.“Ayo, mari kita sama-sama memperjuangkan dangdut untuk mendapatkan pengakuan duniasebagai budaya kita, supaya dangdut jadi warisan dunia,” ujarnya bersemangat.Sementara itu, Fitri Carlina berharap bahwa suatu hari dangdut dapat menjadi genre tersendiri yang dirayakan secara global, dan diperhitungkan dalam ajang musik dunia.“Mudah-mudahan [kita] bisa membawa dangdut ke ajang Grammy Award,” ujar Fitri.(ASA)