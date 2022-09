Tove Lo Rilis Video Musik "2 Die 4"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Artis dengan penjualan multi-platinum dan nominasi Grammy Award, Tove Lo,kembali dengan video klip resmi untuk "2 Die 4," single terbaru dari album studio kelimanya yang sangat dinanti Dirt Femme, yang dijadwalkan rilis 14 Oktober 2022."Kami ingin menciptakan sebuah experience y2k pop bitch. Dengan koreografi, pakaian, wetness-nya. Saya rasa kami sukses luar biasa," ujar Tove.Sebuah klub banger yang tak tertahankan dan tak terbantahkan, "2 Die 4" membuat para penggemar dan pers sama-sama antusias. PAPER memuji lagu tersebut sebagai "sebuah tembakan adrenalin yang spektakuler dalam bentuk lagu pop," dan Pitchfork memuji Tove sebagai "penembak jitu yang konsisten secara brutal,” sementara NYLON menyatakan, “Tove Lo menghidupkan kembali Eurodance, sendirian.”Lagu ikonik ini mengambil sample hook "Popcorn" yang sama-sama ikonik, yang aslinya dirilis oleh Hot Butter pada tahun 1972, dan menandai pertama kalinya Tove memasukkan sample pada lagunya. Berbicara tentang lagu tersebut, dia menjelaskan, Dengan "2 Die 4" saya ingin menghadirkan energi ‘ikonik instan’. Saya belum pernah menggunakan sample dari lagu apa pun sebelumnya, dan ini terasa seperti momen pertama yang sempurna. Dari segi lirik, saya ingin ini menjadi lagu yang membangkitkan semangat saat merasa down. Berawal seperti pelukan hangat, lalu lagu ini mengajak Anda untuk bergoyang melepaskan perasaan Anda, berteriak dan mulai menari!”"2 Die 4" rilis setelah ‘True Romance’, sebuah balada yang kuat dan intens secara emosional, yang menghadirkan beberapa karya vokal paling impresifnya sejauh ini.“Pada balada yang indah ini, katarsis lantai dansa bukan lagi klimaksnya,” ujar The FADER memuji trek ini. “Tove Lo mempersembakan salah satu penampilan vokal terbaik di sepanjang karirnya,” lanjutnya. Sementara itu, Billboard mengatakan, “dengan beat yang bergetar dan synth-line yang diredam, Lo membiarkan suaranya menggelegar seperti sebuah terompet,” katanya, “‘True Romance’ wajib masuk ke dalam playlist Anda.”Musim semi ini, Tove Lo merilis "No One Dies From Love," yang tayang perdana di program televisi larut malam NBC Late Night With Seth Meyers. Trek ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 31 juta stream secara global.