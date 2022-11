The Ataris Batal Tampil, Promotor Jamin Soundrenaline 2022 Tetap Meriah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ravel Entertainment selaku promotor Soundrenaline 2022 menanggapi keputusan The Ataris yang batal tampil. The Ataris sebelumnya mengumumkan batal tampil di Soundrenaline 2022 karena alasan visa mereka bermasalah.Namun, promotor justru menyebut visa personel The Ataris telah keluar. Promotor bahkan menyebut telah membayar lunas honor The Ataris dan memenuhi seluruh riders yang diminta."Cukup disayangkan bahwa The Ataris tidak jadi tampil dengan alasan visa dan travel logistics-nya terkendala. Saya sebagai promoter tentu sudah bekerja semaksimal mungkin demi kelancaran gelaran festival Soundrenaline 2022, termasuk memenuhi semua riders para line up baik dari lokal maupun luar negeri hingga pengurusan visa-nya," kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2022 dalam keterangan tertulisnya."Untuk The Ataris saya bisa sampaikan bahwa visa mereka telah terbit dan seluruh kebutuhan logistiknya sudah dipenuhi, termasuk fee juga sudah kami lunasi. Menurut informasi yang kami terima dari agen, keputusan batal manggung ini dikarenakan ada masalah internal dari band sendiri," lanjutnya.Meski The Ataris batal, Ravel menjamin Soundrenaline 2022 tetap akan berlangsung meriah di Allianz Eco Park, Ancol, pada tanggal 26-27 November 2022.Seluruh penampil luar negeri seperti Weezer, Clean Bandit, Mura Masa, Neck Deep, FKJ, American Authors, Plain White Ts, Hollow Coves, Secondhand Serenade, Copeland, Ignite, Mono, Vancouver Sleep Cinic, Stacey Ryan, Adoy, A Place To Bury Strangers dan Sheila Majid akan menghibur penonton."Tetapi saya yakin ketidakhadiran mereka nggak akan mengurangi hype-nya Soundrenaline 2022, karena masih banyak puluhan Artis yang siap menghibur dan tampil secara maksimal," katanya.Baru-baru ini salah satu personel Weezer, Brian Bell menyatakan sudah tak sabar menyapa fans mereka di Indonesia di hari pertama festival Soundrenaline 2022 tanggal 26 November.Sementara vokalis Neck Deep Ben Barlon via unggahan video juga menyampaikan rasa ketidaksabarannya untuk bertemu penikmat musik di Indonesia dan tampil di festival Soundrenaline 2022. Mewakili Neck Deep, Ben merasa bangga band-nya bisa manggung di acara musik terbesar di Indonesia tersebut.“Guys pastikan kamu semua dapatkan tiketnya dan bertemu kami di tanggal 26 November di Soundrenaline 2022," kata Ben.Selain musisi internasional di atas, Soundrenaline 2022 menghadirkan musisi dalam negeri seperti Barasuara, Burgerkill, D’Cinnamons, Deadsquad, Feel Koplo, Goodnight Electric, Indra Lesmana Project, Isyana Saravati, Mario Zwinkle, Mocca, Ndarboy Genk, Potret, Polyster Embassy, Pure Saturday, Rocket Rockers, Rock N’ Roll Mafia, Saint Loco, Seringai, Stars and Rabbit, Tiket, The Brandals, The Prediksi, The Sigit dan The Upstairs.Soundrenaline 2022 juga memberikan ruang buat para musisi lokal yang layak dinanti seperti Enola, Hondo, Hursa, Inthesky, Jon Kastella, Jordy Waelauruw, Mantra Vutura, Maya Hasan, Muztang, Noni, Samo Rafael, Sasan Fai, Swellow, Tatyana Akman dan White Chorus.