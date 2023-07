Eric Nam Gandeng Seniman Indonesia untuk Cover Lagu Barunya House on a Hill

Naufal Abshar dan Eric Nam. Foto: Instagram

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

sampul single 'House on a Hill'. Foto: Instagram

(SUR)

Jakarta: Eric Nam , seorang penyanyi, penulis lagu, dan entertainer berdarah Korea Selatan belum lama ini merilis single ‘House on a Hill’ versi duet dengan Em Beihold. Idola K-pop ini juga menggandeng seniman Indonesia dalam proyek lagu tersebut.Single ‘House on a hill’ sebenarnya sudah diluncurkan sejak 28 Juni 2023 lalu. Lagu ini merupakan bagian dari proyek album barunya yang berjudul sama, yang rencananya akan rilis pada 8 September 2023.Namun, Eric Nam merilis kembali lagu tersebut dengan versi sedikit berbeda. Ia mengajak Em Beihold turut menyanyikan lagu ini bersamanya. Sementara Em Beihold sendiri merupakan penyanyi yang naik daun setelah berduet dengan Stephen Sanchez dalam lagu ‘Until I Found You’.Tidak hanya Em Beihold, seorang seniman asal Indonesia bernama Naufal Abshar juga ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Eric diketahui meminta Naufal menjadi desainer untuk single tersebut.Pertemuan mereka bermula saat Naufal Abshar menggelar pameran seni di Los Angeles, Amerika Serikat. Ketika itu, Eric Nam datang di hari pembukaannya. Eric mengaku jatuh hati dengan seni yang dibuat oleh tangan Naufal. Maka, ia mempercayakan cover single-nya kepada sang seniman."Jadi saat pembukaan pameran saya di LA, Eric mengatakan kepada saya bahwa dia sedang mempersiapkan Albumnya untuk tahun 2023. Untuk mewujudkan visinya, Eric memberi tahu saya bahwa dia ingin membuat sampul album yang memiliki unsur artistik. Ketika Eric menghubungi saya, saya sangat senang dengan kesempatan untuk berkolaborasi," tulis Naufal di Instagramnya.Benar saja, proyek lagu Eric Nam menjadi semakin sempurna dengan cover artistik yang dibuat oleh Naufal Abshar. Hasil karya tersebut menggambarkan seorang pria sedang menikmati makan malam di sebuah restorean mewah sendirian. Kalimat ‘What if nothing ever fills me up’ tertulis di sana.Menurut Naufal, cover itu menggambarkan seseorang yang telah sukses meraih deretan prestasi. Namun, masih merasa kosong dan tidak puas dengan semua yang sudah dimiliki. sampul tersebut sesuai dengan lagu Eric yang bercerita tentang perasaan pahit ketika mencapai kesuksesan."Saat kreativitas saya mengalir, saya dengan hati-hati menyusun palet warna yang akan menangkap rasa ketenangan dan kesedihan yang disampaikan oleh lagu tersebut," lanjutnya.Sedikit informasi, ini bukan kali pertama Naufal Abshar menarik atensi seorang musisi lewat karyanya. Sebelumnya, ia juga pernah membuat cover untuk album ‘Mantra-Mantra’ milik salah satu solois ternama Indonesia, yakni Kunto Aji.Sementara itu, “House on a Hill’ menjadi karya pertama Eric Nam setelah merilis album ‘There and Back Again’ pada tahun 2022 lalu. Penyanyi ini juga akan menggelar tur dunia ‘House on a Hill” mulai September 2023 mendatang.