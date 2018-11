Lagu Solo Jennie Blackpink Tembus Rekor Penjualan di AS

Solo, singel debut dari Jennie personel Blackpink, menembus rekor penjualan lagu digital di AS. Menurut data terbaru Billboard, lagu ini berada di posisi puncak untuk kategori World Digital Song Sales selama pekan kedua setelah rilis.Solo dirilis pada 12 November dan berhasil menembus angka penjualan 5.000 salinan untuk unduhan digital pada pekan pertama. Dalam kategori World Digital, jumlah penjualan Solo berada di peringkat ketiga, mengekor lagu baru dari BTS berjudul 2! 3! dan lagu Pop/Stars dari KDA.Pada pekan berikutnya (16-22 November), unduhan digital Solo berhasil terjual hingga 4.000 salinan dan melesat ke peringkat satu World Digital. Di bawahnya, ada Pop/Stars dari KDA dan Somewhere Over The Rainbow dari Israel Kamakawiwo'Ole.Dengan capaian komersial itu, Jennie menjadi musisi penampil perempuan kedua dari Korea yang menembus nomor satu tangga lagu World Digital. Rekor yang sama sebelumnya telah dicapai Lee Chae-rin alias CL, ketika menjadi penampil tamu dalam lagu Daddy dari PSY.Secara umum, Jennie menjadi musisi penampil solo keenam dari Korea yang mencapai rekor tersebut. Sebelumnya, sudah ada PSY, CL, G-Dragon, Taeyang, dan J-Hope.Untuk distribusi lewat streaming, Solo tercatat telah diputar hingga 5,3 juta kali pada 16-22 November. Angka ini bertambah sekitar 17% dari jumlah permintaan streaming pekan sebelumnya atau empat hari pertama.Jennie adalah anggota pertama Blackpink yang merilis lagu solo sejak grup ini aktif pada 2016. Grup ini terhitung baru dalam ranah musik K-pop, tetapi telah menjaring banyak penggemar mancanegara.Saat ini, Blackpink sedang menjalani tur musik dunia bertajuk Blackpink [In Your Area] ke sejumlah negara Asia. Untuk Indonesia, mereka akan tampil di Indonesia Convention Exhibition (ICC) Tangerang pada 20 Januari 2019.(ELG)