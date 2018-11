BTS Pecahkan Rekor Penjualan Musik Korea di AS

Grup K-pop BTS baru saja memecahkan rekor penjualan musik Korea di AS lewat singel Mic Drop dan album Love Yourself: Answer. Asosiasi Industri Rekaman AS (RIAA) telah memberikan sertifikat Platinum dan Gold atas capaian tersebut.Menurut data terbaru RIAA, singel Mic Drop dari album Love Yourself: Her (2017) mendapat sertifikat Platinum pada 9 November 2018. Artinya, lagu ini telah mencapai angka penjualan lebih dari satu juta copy atau salinan di AS.Dalam era distribusi digital, ukuran salinan untuk lagu singel telah disesuaikan oleh RIAA sejak awal 2016. Satu salinan sama dengan satu kali unduhan atau 150 kali stream/on-demand.Album Love Yourself: Answer (2018) mendapat sertifikat Gold pada tanggal yang sama. Gold versi RIAA berarti bahwa album telah mencapai angka penjualan 500 ribu salinan.Sementara itu, singel Idol dari album terbaru Love Yourself: Answer (2018) juga mendapat sertifikat Gold atau setara angka penjualan 500 ribu salinan.Menurut laporan Soompi, capaian untuk Mic Drop membuat BTS menjadi grup Korea pertama yang meraih sertifikat Platinum di AS. Musisi Korea sebelumnya peraih Platinum pertama adalah PSY, tetapi untuk kategori solo. PSY meraih lima kali Platinum lewat singel Gangnam Style.Lewat album Love Yourself: Answer, BTS juga menjadi grup Korea pertama yang meraih sertifikat Gold untuk album rekaman.BTS terdiri dari tujuh anggota dan aktif sejak 2013. Belum lama ini, mereka menjadi musisi tamu dalam singel terbaru Steve Aoki berjudul Waste It on Me.(ELG)