Fitri Carlina tak ingin musik dangdut populer di Indonesia, tapi juga hingga mancanegara seperti Amerika. Hal itulah yang membuat Fitri bersama rekannya, Romy Sembiring dan Dina Fatimah mendirikan Cafe Dangdut di New York, Amerika Serikat.Cafe Dangdut milik Fitri bahkan disambangi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno pekan kemarin. Sandiaga mencoba racikan salah satu jenis kopi nusantara khas Cafe Dangdut."Saya bangga sekali karena produk lokal kita dapat memberikan warna bagi pecinta kopi di Amerika untuk bisa menikmati cita rasa khas kopi Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi peluang kebangkitan ekonomi kita dengan berkolaborasi dalam menyambut tatanan ekonomi baru," kata Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya.Melalui kafe yang terletak di 4502 23rd St, Long Island City, New York, Fitri ingin mengenalkan musik dangdut kepada warga Amerika. Apalagi, lokasinya memang strategis karena dekat dengan stasiun kereta, sekolah dan fasilitas umum penting lainnya.Selain menghadirkan makanan dan minuman khas Indonesia, Fitri ingin kafenya bisa menjadi wadah bagi musisi Indonesia yang hendak berkarier di negeri Paman Sam. Kebetulan, dua rekannya Romy Sembiring dan Dina Fatimah adalah pengusaha warga negara Indonesia yang lama menetap di New York."Ya tentu saja selain minuman dan makanan khas Indonesia, di Cafe Dangdut juga akan memutarkan lagu-lagu atau video klip, dan nantinya pertunjukan show musik dangdut," kata Fitri Carlina.Secara khusus, kafe ini ingin menonjolkan kopi Indonesia dan musik dangdut di Amerika. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi di dunia sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk mendunia.“Kita lihat opportunity banyak sekali di Amerika dan New York juga, termasuk importir terbesar di Amerika mengenai kopi dan kita sebagai produsen terbesar di Indonesia. Mengenai kopi, saya rasa Indonesia paling besar dari macam-macamnya. Jadi saya rasa perlu representatif dari Indonesia sendiri, salah satunya kopi Cafe Dangdut ini untuk kita bisa mempromosikan kopi dari Indonesia sendiri," jelas Romy Sembiring.Peresmian pembukaan Cafe Dangdut di New York dilakukan oleh Konjen RI di New York, Dr. Arifi Saiman pada Jumat, 15 April 2022. Acara tersebut ikut dihadiri oleh beberapa influencer asal New York dan pimpinan diaspora Indonesia."Pemilihan kota New York ini diharapkan nantinya pengembangan bisnis franchisenya akan jauh lebih konkret dan jauh visible dibandingkan Jakarta. Hal ini semata-mata nama New York sudah menjadi jaminan tersendiri dan merupakan pride yang dikenal di dunia," jelas Arifi Saiman.