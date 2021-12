Daftar Pemenang Indonesian Music Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang penghargaan musik bergengsi di Indonesia, Indonesian Music Awards (IMA) 2021, telah digelar. Acara yang berlangsung pada Senin, 6 Desember 2021 itu telah mengumumkan deretan pemenangnya.Tahun ini, ada sebanyak 14 kategori pemenang IMA 2021. Salah satunya, Lyodra yang berhasil membawa pulang piala untuk Album of the Year.Berikut ini daftar lengkap pemenang Indonesian Music Awards 2021 1. Song of the Year: "Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti" - Anneth Delliecia2. Collaboration of the Year: "Bismillah Cinta" - Ungu & Lesti3. New Artist of the Year: Mahalini - "Melawan Restu"4. Social Media Artist of the Year: Lesti Kejora5. Male Singer of the Year: Iwan Fals6. Female Artist of the Year: Lesti Kejora7. Duo / Group / Band of the Year: NOAH8. Alternative Song of the Year: "To The Bone" - Pamungkas9. Throwback Hits of the Year: "Hampa" - Ari Lasso10. Songwriter / Composer of the Year: 3 Composer - "Salah Benar"11. Album of the Year: Lyodra - Lyodra12. Top Nada Sambung Pribadi: "Kulepas Dengan Ikhlas" - Lesti13. NSP Creation Of The Year: Rasyid14. Lifetime Achievement Indonesian Music Awards 2021: Glenn Fredly