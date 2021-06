Siap-siap, Metallica Mau Rilis Ulang The Black Album, Ini Bocorannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Metallica berencana merilis ulang The Black Album. Pengumuman itu disampaikan band heavy metal asal Los Angeles, AS, Selasa, 22 Juni 2021.Namun, reissue salah satu album terbaik Metallica itu memiliki konsep apik. Melansir Loudwire, Metallica akan menggarap perilisan ulang The Black Album dalam bentuk tribute.Tak tanggung-tanggung, James Hetfield Cs bakal melibatkan 53 artis lintas genre. Mereka akan meng-cover 12 track lagu yang ada di album tersebut.Seperti penyanyi solo Miley Cyrus , musisi legendaris Inggris Elton John , Ghost, Weezer, Volbeat, dan lainnya. Mereka akan terlibat di reissue album yang akan diberi nama The Metallica Blacklist.Hetfield Cs pun telah memberikan bocoran akan seperti apa wujud album reissue itu. Bocoran itu terdapat di Youtube Miley Cyrus yang resmi meluncurkan video klip Nothing Else Matters.Ya, Miley Cyrus bersama Elton John dan Chad Smith (drummer Red Hot Chilli Peppers) meng-cover Nothing Else Matters. Salah satu track yang menjadi lagu 'sepanjang masa' Metallica itu telah dipublikasi, Selasa 22 Juni 2021.Rencananya, Metallica akan resmi merilis utuh The Metallica Blacklist pada 10 September 2021. Album itu sekaligus penanda hari jadi mereka yang ke-30 yang jatuh 12 Agustus 2021.Sebagai informasi, The Black Album merupakan album kelima Metallica. Album tersebut sebenarnya bertajuk Metallica (self-title), namun lebih dikenal dengan The Black Album karena sampulnya yang berwarna hitam.(MBM)