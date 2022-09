Kembali Digelar, Soundrenaline 2022 Boyong 18 Musisi Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Festival musik Soundrenaline dipastikan bakal kembali digelar tahun ini. Memasuki usia 18 tahun, Soundrenaline 2022 bakal diadakan di Eco Park, Ancol, pada tanggal 26-27 November 2022.Seperti festival musik tahunan lainnya, Soundrenaline juga sempat terhenti dua tahun akibat pandemi covid-19. Sekarang, seiring mulai meredanya pandemi, mereka siap memanjakan lagi penikmat musik Indonesia dengan konser tatap muka."Setelah dua tahun vakum, kami putuskan untuk kembali menggelarnya di Jakarta sekaligus mengukuhkan Soundrenaline sebagai festival musik lintas genre dan lintas generasi terbesar yang tidak hanya wajib ditonton pecinta musik, tapi juga diharapkan dapat menginspirasi musisi lainnya dengan line up musisi yang telah kami pilih" kata Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2022 di Hard Rock Cafe, Jakarta, Rabu (28/9/2022).Soundrenaline 2022 bakal menghadirkan 18 musisi internasional. Sejauh ini yang baru diumumkan yaitu, Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, Hollow Coves. Sementara untuk musisi Indonesia yang bakal tampil di Soundrenaline 2022 yakni, Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, hingga Deadsquad.Masih ada Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D’Cinnamons, Polyester Embassy, dan Potret. The Prediksi yang merupakan klub motor sejumlah artis juga bakal tampil di acara ini."Fenomena industri musik masa kini menuntut penyelenggara festival musik untuk terus berinovasi dan bereksplorasi. Jadi nantinya di tiap-tiap panggung Soundrenaline 2022 akan dihadirkan juga hiburan berupa comedy show yang dipastikan bakal mengocok perut penonton Soundrenaline lewat banyolan-bayolan dan kolaborasi musik humor persembahan Majelis Lucu Indonesia" kata Desy Bachir, CMO Samara Media & Entertainment.Isyana Sarasvati yang akan tampil untuk ketigakalinya di Soundrenaline merasa antusias. Berbeda dengan dua penampilan sebelumnya, Isyana bakal banyak menyuguhkan musik progresif rock sesuai konten album terbarunya."Yang pasti bakal berbeda dengan penampilan aku sebelumnya. Ini kali ketiga di Soundrenaline, sudah beda dari Isyana sebelumnya. Sekarang sudah bisa kibas-kibas rambut ya," ucapnya.Tiket Soundrenaline 2022 sudah bisa dipesan mulai 28 September 2022 di Tokopedia tiket events dengan rincian harga sudah termasuk pajak sebagai berikut:1. Early Bird: IDR 588.000 (2 Day Pass)2. Presale Early Entry Before 1 PM: IDR 888.000 (2 Day Pass)3. Presale Normal: IDR 1.188.000 (2 Day Pass)4. Daily Ticket Day 1: IDR 988.0005. Daily Ticket Day 2: IDR 988.0006. VIP Cabbana Maximal 5 Persons: IDR 1.888.000 (2 Day Pass & Exclude Ticket)