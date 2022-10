Sade Susanto Curahkan Isi Hati lewat Mini Album Stark

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Usai merilis lima lagu yang berjudul "Don't Control Me", "U Got Me", "Solitude", "Pulang" dan "Maybe Baby", Sade Susanto menunjukkan eksistensinya sebagai musisi dengan merilis mini album bertajuk Stark.Album Stark merupakan rangkuman atas ekspresi personal seperti mencintai seseorang, jujur pada diri sendiri, dan segala hal yang kerap membuat nyaman dan tidak nyaman.“Stark berisikan perasaan-perasaan aku yang diterjemahkan ke dalam bentuk lagu. Misal di lagu 'I Love You No Matter', diproduseri oleh Heston Prasetyo, bercerita tentang unconditional love. Bagaimana kita sebagai pribadi dapat menerima seseorang apa adanya dengan kondisi apapun, begitu pun sebaliknya. Kondisi ini bisa terjadi di keluarga, pasangan, atau teman dekat,” ungkap Sade Susanto.Dalam mini album ini, terdapat "Stupid Love Song", "Hell Freezes Over", "How to Move On" dan "Maybe Baby" yang sudah dirilis lebih dahulu. Kemudian terdapat dua lagu lainnya dalam mini album Stark berjudul "I Love You", dan "No Matter".Mini album Stark diproduseri oleh Heston Prasetyo yang memproduseri I Love You, No Matter, Stupid Love Song, How To Move On, Maybe Baby dan Rodrigo Leeroy produser dari lagu Hell Freezes Over. Dalam proses pengerjaan mini album ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan dengan rekaman vokal dan instrumen dilakukan di studio milik produser Heston Prasetyo.Kedua produser tersebut dipilih karena dianggap dapat menangkap keinginan-keinginan dari Sade Susanto dan membungkusnya menjadi sajian yang apik. Terbukti setiap lagu di mini album ini memiliki berbagai macam rasa dan ciri khas tersendiri.CEO JUNI Records, Adryanto Pranoto mengungkap antusiasmes dalam mini album Stark dari Sade Susanto.“Menurut saya ini waktu yang tepat untuk Sade Susanto mengeluarkan Stark setelah konsisten merilis 5 single sebelumnya. Apalagi datang kabar bahagia Maybe Baby masuk nominasi AMI Awards. Harapan saya album ini bisa menjadi karya yang bisa dibanggakan dan menjadi langkah besar untuk karier Sade Susanto. “Lagu "I Love You, No Matter" dan mini album Stark sudah bisa didengarkan di layanan digital streaming platforms manapun. Video musik "I Love You, No Matter" yang disutradarai oleh Stephany Azali sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Sade Susanto.