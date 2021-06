Honne Rilis Lagu Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Duo pop-elektronik asal Inggris, Honne, kembali merilis lagu baru berjudul "What Would You Do?". Lagu ini dikerjakan Honne bersama Pink Sweat$. Ini adalah karya pertama Honne pada 2021.Pada musim panas lalu, Honne sempat merilis mixtape 14 lagu dengan judul No Song Without You. Album ini bereksperimen dengan suara akustik dan psikedelia yang terinspirasi era 1960-an.Honne sendiri menggarap materi ini dengan gagasan ingin membuat sesuatu yang baru dan segar."Dulu, kami membatasi diri," kata Honne."Kami mungkin sampai ke bagian dari sebuah lagu dan segalanya menjadi sangat menarik, tetapi kami kemudian menarik diri dan berkata, 'Bisakah kami benar-benar melakukan itu?'. Sekarang, kami telah menghindari aturan dan melakukan apa pun yang ingin kami lakukan," lanjut Honne.Nama Honne mencuat sejak album debut mereka Warm on a Cold Night, yang dirilis pada 2016. Popularitas Honne membawa duo ini menggelar lebih dari 150 konser di luar Inggris, hingga kolaborasi dengan RM BTS.(ASA)