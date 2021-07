Ayahanda Regina "Geisha" Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Reggy Poetiray, ayahanda dari vokalis Geisha, Regina Poetiray meninggal dunia, pada Rabu malam, 21 Juli 2021, di RS Hermina Bekasi. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Musica Studios, label rekaman Geisha.Reggy Poetiray pergi setelah sempat terjangkit virus covid-19.“Terakhir chat dengan Almarhum beberapa hari lalu. Kemarin sih hasilnya sudah negatif. Namun Tuhan berkehendak lain. Semoga beliau tenang disana” ujar Ofis, selaku perwakilan Regina dan Rheno dari Musica Studios.“All is well. I love you so much, papa! No words can describe how blessed I am to have a great dad like you (Semua baik-baik saja. Saya sangat mencintaimu, papa! Tak ada kata yang dapat menggambarkan beruntungnya aku memiliki ayah yang hebat sepertimu). Berarti memang waktunya Tuhan buat papa sekarang ini. Seneng banget pasti ya papa sekarang! See you real soon, bigboss! Thank You so much, Jesus (Sampai jumpa segera, bos besar! Terima kasih banyak, Yesus!),” tulis Regina yang juga keponakan dari pesepakbola Rochy Poetiray.Sebelum didaulat menjadi vokalis Geisha, Regina lebih dulu membangun karier di industri musik melalui ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Regina secara resmi diperkenalkan sebagi vokalis Geisha pada 2018. Saat itu, Regina berusia 19 tahun.(ASA)