Lima Lagu Favorit Sherina Munaf

Lama tidak merilis lagu, Sherina Munaf kini terlibat sebagai aktris untuk film Wiro Sableng. Pemeran ikonik dalam film anak sepanjang masa Petualangan Sherina (2000) itu kembali ke layar lebar setelah belasan tahun vakum dan memilih menempuh jalur musik.Kabar terakhir, penyanyi kelahiran 11 Juni 1990 itu merilis album Tuna (2013) dengan lagu utama Sebelum Selamanya.Kepada Medcom.id, penyanyi asal Bandung itu membagikan lima lagu favoritnya."Karena dia Frank Sinatra. Frank Sinatra enggak mungkin jelek. Dan lagu Luck Be A Lady ini sebenarnya originally dari musical Guys and Dolls di mana dia berperan sebagai bukan orang yang menyanyikan lagu itu, tetapi Marlon Brando yang menyanyikan lagu itu. Kemudian dinyanyikan ulang oleh dia. Walau penyanyi aslinya Marlon Brando, tetapi memang Frank Sinatra (bagus)," kata Sherina belum lama ini ketika bertandang ke kantor Medcom.id.Lirik lagu Luck Be A Lady ditulis oleh Frank Loesser. Sebelum Marlon Brando, lagu ini dinyanyikan pertama kali oleh Robert Ada pada 1950. Lambat laun, Luck Be A Lady menjadi lekat dengan sosok Frank Sinatra."Lagu-lagu dari Skotlandia-Irlandia. Aransemen Celtic Woman, Dulaman artinya seaweed. Aku enggak tahu kenapa lagunya tentang seaweed (rumput laut), enggak terlalu concern liriknya cuma aransemennya gila banget. Bagus banget, seperti lagi di dunia lain ketika mendengarkannya," kata Sherina.Celtic Woman adalah grup ansambel asal Irlandia dibentuk oleh David Kavanagh, Sharon Browne dan David Downes sejak 2004. Mereka bermain di genre musik folk dan klasik."Karena menurutku, susah sekali buat kita untuk bersimpati dengan orang yang kita anggap iblis," ujar Sherina singkat.Dibawakan dengan aransemen musik rock samba, lagu yang dipopulerkan oleh Rolling Stones ini ditulis oleh Mick Jagger dan Keith Richards. Singel ini masuk dalam album Rolling Stones bertajuk Beggars Banquet (1968).Lagu Symphathy for the Devil masuk dalam daftar 500 Lagu Terbaik Sepanjang Masa dan menduduki posisi 32 versi Majalah Rolling Stone."Lagu dengan melodi terbaik," kata Sherina.Kiss From A Rose dirilis sebagai singel pada 1994. Lagu ini kemudian dijadikan soundtrack film Batman Forever (1995) dan menjadi lagu populer di tangga lagu Amerika dan Australia.Dalam Grammy Awards 1996, lagu Kiss From A Rose meraup tiga trofi sekaligus di antaranya Rekaman Terbaik, Lagu Terbaik dan Penyanyi Pop Pria dengan Performa Vokal Terbaik."Lagu karaoke wajib. Bintangnya dijabarin satu-satu. Jadi, kalau Gemini katanya bimbang sana bimbang sini. Pokoknya ada satu bintang yang kayaknya itu mantannya dia. Menurut saya lucu, seru aja," papar Sherina.Memang, pada lirik Heidy Diana menggunakan rima pola a-b-a-b. Seperti penggalan lirik berikut."Bintang picesPikirannya ngeres ngeresBintang ariesMaunya nyari yang gratisBintang cancerKalo makan paling rakusBintang capricornusKalo mengigit bisa tetanusSya la li la liMana bintangmu"