Cerita Cinta hingga Putus Asa di Album Baru Reality Club

Reality Club resmi merilis album terbaru mereka yang bertajuk Reality Club Presents... pada Jumat, 26 Mei 2023. Album ini berisikan 10 cerita cinta, mulai dari yang optimistis, gugup, toxic, hingga putus asa.Perilisan album ini dirayakan dengan mengajak para pendengarnya yang terpilih untuk menikmati pengalaman sinema di Cinepolis Senayan Park, Jakarta, tepat sehari sebelum albumnya dirilis.Di dalam Studio 6, para pendengar diajak untuk menikmati sembilan music video (MV) dari sepuluh track. Kesembilan MV yang diputar punya genre dan ceritanya masing-masing, layaknya sebuah film bioskop.Ada "Let Her Go Again" yang bergenre romance, "Tell Me I'm Wrong" yang bergenre action, "Dancing In The Breeze Alone" yang seperti film cowboy, hingga "Love Epiphany" yang terasa seperti menonton film musikal.Semuanya disajikan dengan sinematografi yang cukup mumpuni. Hal ini tak lepas dari keterlibatan nama-nama seperti Agung Hapsah hingga Ibnu Dian yang bertindak sebagai sutradara.Faiz selaku gitaris Reality Club menjelaskan alasan di balik pemilihan konsep sinema ini. Ia menyebut kalau kecintaan para personel terhadap film turut memengaruhi mereka untuk memilih konsep ini."Kami punya kecintaan yang mendalam terhadap film. Gue pikir lagu apa pun yang kita tulis, apa pun idenya, langsung kebayang visualnya seperti apa untuk music video-nya. Kreasi musik kami memang selalu terkait dengan visual, soal apa yang ingin kita lihat. Maka dari itu, kita bikin konsepnya kayak sinema," tutur Faiz."Semuanya beda-beda genre, jadi mari kita buat film bioskopnya dimana orang bisa datang dan nonton apa yang mereka ingin tonton," sambung Faiz.Album yang diproduseri Wisnu Ikhsantama ini pun turut melibatkan sejumlah kolaborator, seperti Iqbal Anggakusumah yang merupakan mantan personel Reality Club, kemudian ada juga penyanyi Bilal Indrajaya, hingga Raihan Noor yang dikenal sebagai gitaris Hindia dan Lomba Sihir.Selain track-track yang sudah disebutkan di atas, Reality Club Presents... juga berisikan "I Wish I Was Your Joke", "Arrowhead Man", "Am I Bothering You?", "Desire", "Anything You Want", dan "Four Summers".MV track dari album ini sudah bisa dinikmati di kanal YouTube Reality Club.