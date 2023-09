Menpora Dito Ariotedjo Antusias Sheila on 7 Akhirnya Manggung di Pestapora

Advertisement

(ELG)

Sheila on 7 akhirnya bakal tampil di Pestapora 2023. Band asal Yogyakarta itu memang menjadi nama baru yang dipastikan tampil di acara pada 22-24 September 2023 itu.Tahun lalu, Sheila on 7 sempat diisukan menjadi nama kejutan di Pestapora. Penonton bahkan sampai rela tak meninggalkan arena konser karena isu tersebut. Namun, hingga acara usai Sheila on 7 memang tak jadi manggung.Tahun ini, Sheila on 7 dipastikan tampil, Mentri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo pun ikut antusias dengan kehadiran band pelantun "Sephia" itu."Apalagi akhirnya ada Sheila on 7 ya, Mas. Minggu kemarin makan malam kita belum ada," seru Menpora Dito Ariotedjo di Jakarta, Rabu (20/9/2023)."Alhamdulilah dapat," timpal Festival Director Pestapora 2023, Kiki Ucup Aulia.Dito Ariotedjo menyebut Kemenpora memberikan dukungan penuh kepada Pestapora. Mereka ikut memilih band daerah untuk ditampilkan ajang yang dihelat di Gambir Expo Kemayoran itu."Kami telah memilih 14 band lokal dan seniman jalan dari berbagai daerah mulai dari daerah Papua, Ternate, Ambon, Padang, Denpasar, Manado, Balikpapan hingga Makassar. Kemudian kedepannya Kemenpora juga akan menginisiasi program Pesta Prestasi, yaitu sebuah kegiatan bulanan yang diselenggarakan di Kemenpora yang akan melibatkan komunitas dan skena lokal berkolaborasi untuk berkarya mencetak prestasi," katanya.Pestapora 2023 bakal menghadirkan lebih dari 200 musisi. Sejumlah kolaborasi spesial bakal dihadirkan seperti Burgerkill dan Seringai hingga Barasuara dan Efek Rumah Kaca."Kebetulan ada juga beberapa nama populer dengan set khusus Banda Neira dari Ananda Badudu yang akan kolaborasi dengan monita Tahalea, Nadin Amizah ada reruntuh juga. Feel Koplo juga akan punya panggung khusus.""Pee Wee Gaskin juga akan membawakan dari album special mereka The Sigit dengan album pertama saja jadi banyak banget yang spesial di Pestapora beserta kolaborasi seperti seringai dengan Burgerkill yang baru pertama kali akan tampil di Pestapora terutama di Jakarta," jelas Ucup.