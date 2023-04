Tiga Momen Menarik dari Reunian Blink-182 di Coachella 2023

1. Tampil dengan formasi klasik

Grup pop-punk Blink-182 jadi salah satu penampil yang paling dibicarakan dalam perhelatan festival musik Coachella 2023 yang digelar di California, Amerika Serikat. Blink-182 telah tampil di hari pertama festival, tepatnya pada Jumat, 14 Maret 2023.Ada sejumlah momen menarik dari penampilan band yang terbentuk sejak 1992 tersebut di panggung Coachella 2023. Berikut rangkumannya.Blink-182 kembali tampil dengan formasi klasik mereka yang berisikan Tom DeLonge (gitar/vokal), Mark Hoppus (bass/vokal), dan Travis Barker (drum). Ini menjadi pertama kalinya mereka bertiga tampil sepanggung setelah terakhir kali pada 2014.Reuni formasi klasik ini akhirnya terjadi setelah Tom DeLonge resmi bergabung lagi pada Oktober 2022 lalu. Ketiganya pun sempat dijadwalkan akan mulai tur lagi pada Februari kemarin, namun rencana tersebut belum terwujud akibat cederanya Travis Barker. Akhirnya, Coachella 2023 jadi panggung dimana Tom, Mark, dan Travis tampil bareng lagi.Kembalinya duo Tom DeLonge dan Mark Hoppus di garis depan panggung membuat keduanya saling lempar lelucon lagi seperti yang dulu sering mereka lakukan. Celetukan-celetukan keduanya di atas panggung barangkali jadi salah satu hal yang dirindukan para penggemarnya.Dalam penampilannya kemarin, Blink-182 tak lupa membawakan salah satu hit mereka, "I Miss You". Vokal Tom dan Mark pun ditemani dengan nyanyian ribuan penggemar yang kompak melantunkan setiap baris lirik lagu ikonis ini.Selain lagu tersebut, Blink-182 juga membawakan "Family Reunion", "Anthem Pt. 2", "Feeling This", "What’s My Age Again?", "The Rock Show", dan termasuk rilisan terbaru mereka, "Edging". Sementara itu, "Dammit" dan "No Scrubs" dipilih menjadi penutup set.