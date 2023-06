The Corrs Konser di Jakarta Oktober Mendatang, Ini Harga Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ravel Entertainment secara resmi mengumumkan kalau The Corrs akan konser di Jakarta pada 18 Oktober 2023, mendatang. Band asal Irlandia itu akan tampil di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, dalam konser bertajuk "The Corrs Live in Jakarta".Konser ini akan menjadi yang kedua bagi The Corrs setelah terakhir kali tampil di Tanah Air pada 2001 silam. Band yang sempat lama hiatus ini siap mengajak para penggemarnya di Indonesia untuk bernostalgia dengan sejumlah hitnya, seperti "Breathless", "Runaway", "All The Love in the World", dan "Summer Sunshine"."The Corrs akan membawa kita bernostalgia dengan lagu-lagu hits mereka yang melegendaris," kata CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy, dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat, 16 Juni 2023.Tiket "The Corrs Live in Jakarta" hanya akan dijual dalam satu periode, yakni pada Rabu, 21 Juni 2023 melalui laman www.thecorrsjakarta.com.Ada lima kategori tiket yang disediakan. Kategori Bronze jadi yang termurah dengan banderol Rp1 juta dan yang termahal ialah VIP Platinum dengan banderol Rp4,5 juta. Kabar baiknya, harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya pajak dan biaya admin.Untuk informasi ter-update soal konser "The Corrs Live in Jakarta", Sobat Medcom bisa mengakses laman Instagram @ravelentertainment.(Nicholas Timothy Suteja)