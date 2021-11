Bakal Ada Kolaborasi Lain dari Afgan dan Dipha Barus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Afgan berkolaborasi dengan DJ (Disjoki) Dipha Barus dan penyanyi Esther Geraldine dalam lagu "Keep It Hush". Afgan mengungkapkan bahwa selanjutnya bakal ada kolaborasi baru dengan Dipha."Gue sama Dipha sih sudah mulai ngobrol-ngobrol, 'Dip, gue lagi bikin kayak begini dan begini'. Lalu Dipha kayak, 'ayo, ayo'," ungkap Afgan dalam konferensi pers virtual."Jadi mudah-mudahan nanti kalau gue ke Bali, kita pasti bikin sesuatu sih. Harapannya, semoga jadinya dirilis ya," tambahnya.Ia mengenang, telah lama dia dan Dipha merencanakan proyek kolaborasi musik bersama. Namun, proyek itu tidak pernah berhasil dirilis."Ya, aku akan berkolaborasi kembali dengan Dipha nantinya di lain kesempatan tentunya," tuturnya.Namun, belum dibocorkan tentang apa saja proyek kolabrosi selanjutnya antara Afgan dan Dipha Barus. Di sisi lain, mereka berdua baru saja merilis lagu terbaru berjudul "Keep It Hush"."Sejak tahun 2015 ada banyak lagu yang gue buat untuk Afgan tapi momentumnya enggak dapat. Gue pertama kali buat lagu untuk Afgan enggak jadi dipakai, terus gue ubah jadi 'No One Can Stop Us'. Baru sekarang kesampaian bersama Afgan. Aneh banget!" jelas Dipha.Sementara itu, lagu "Keep It Hush" merupakan respons terhadap kecenderungan orang untuk berbagi hal-hal yang tidak perlu melalui media sosial. Justru, hal-hal yang terlalu overshare itu menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri.