Ini Deretan Penampil Rock In Solo 2021

Festival musik Rock In Solo yang sempat padam, akhirnya datang lagi pada 18 Desember mendatang dengan tajuk Rock In Solo Apokaliptika: A Journey of Rock In Solo. Meskipun berada di tengah pandemi COVID-19, pihak penyelenggara bersama Pemerintah Kota Surakarta dan sponsor merealisasikan hal itu.Digelar secara hybrid, acara ini akan menggaet grup musik asal Solo, Down For Life sebagai penampil utama. Tidak ingin tampil sendiri dan tahu benar bahwa Solo adalah kota dengan budaya yang kaya, Down For Life akan berkolaborasi dengan sederet musisi dan seniman Solo lainnya selama 90 menit waktu berlaga.Selain itu, acara ini juga akan menampilkan musik gamelan Jawa dengan komposer Gondrong Gunarto. Ia dipercaya sebagai pengiring penampilan mereka dengan komposisi musik kontemporernya yang apik.Menurut pihak penyelenggara Rock in Solo, Stephanus Adjie, Gondrong akan mencampurkan gamelan Jawa, Banyuwangi, dan gamelan sekaten. Tak berhenti sampai di situ, Luluk Ari pun turut meramaikan acara dengan penampilannya yang selalu menghipnotis setiap penonton melalui gerakan koreografinya.Down For Life yang di banyak kesempatan sering berbicara tentang regenerasi musik di Solo, juga telah menunjuk beberapa calon pemegang estafet semangat ini untuk turut berkontribusi. Ada Djiwo, Pinthus dari band Bandoso, dan Kokom dari band Panadoid Despire secara khusus disiapkan sebagai vokalis tamu dalam repertoir Down For Life nanti.Tidak hanya itu, musisi keroncong Endah Laras, Doel dari band Pecas Ndahe sekaligus komedian ulung, sinden Whawin Laura dan gitaris DD Crow dari Roxx juga akan ikut meramaikan pentas.