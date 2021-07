Elian Lukiskan Kerinduan Bermalam Minggu di Lagu "Would You"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah lama berada di belakang layar, Elian semakin fokus menjadi musisi di atas panggung. Produser musik pop elektronik ini merilis lagu terbaru berjudul "Would You".Di lagu ini, Elian menggandeng penyanyi Bretya Adhi sebagai teman kolaborasi. Lewat lagu ini Elian coba mengobati rasa rindu terhadap semua malam minggu yang terlewatkan karena pandemi.Elian kemudian melibatkan Dhandy Annora yang pernah meraih Penghargaan Tim Produksi Suara Terbaik AMI Awards 2020 untuk mixing dan mastering lagu "Would You".Ketika dirilis pada 2 Juli 2021, lagu "Would You" mendapat respons positif dari penikmat musik Tanah Air. Terbukti ketika lagu ini masuk ke beberapa Spotify Playlist di Asia Selatan yang cukup bergengsi yaitu: New Music Friday Indonesia, New Music Friday Singapore, New Music Friday Malaysia, New Music Friday Thailand, New Music Friday Philippines, New Music Friday Vietnam, New Music Friday Taiwan dan New Music Friday HongKong.Elian yang memiliki nama asli Bintang Elian Sinay lahi dari keluarga Ambon. Musisi kelahiran 24 Januari 1998 ini memang lahir dari keluarga musisi.Kakeknya merupakan pemain saksofon, sedangkan sang nenek dikenal sebagai penyanyi. Sementara pamannya merupakan salah satu personel band legendaris Indonesia yaitu The Rollies.Sejak kecil, Elian sudah menguasai banyak alat musik. Dia belajar bermain drum sejak umur 4 tahun. Dia juga bisa memainkan gitar, bass dan piano.Ketika remaja, lagu-lagu Skrillex dan Zedd banyak membawa pengaruh kepada Elian. Dia lalu membentuk duo disjoki bernama DooBac bersama Matt Alatas.Pada 2018 dia kembali bersolo karier dan merilis sejumlah singel dan mini album seperti lagu "By My Side". Lagu kolaborasinya dengan Azia Riza yang berjudul "You Gotta (Slow Down)" pernah masuk dalam daftar Spotify Indonesia Viral 50.(ELG)