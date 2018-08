Bintang Game of Thrones Mengaku sebagai Fans Berat Jungkook BTS

WHO’S YOUR BIAS?? IS IT JHOPE BECAUSE HE’S A DANCER PLEASE FANFIRL WITH ME OVER THEM — amelie (@honeymaisie) August 29, 2018

Pesona Bangtan Boys kian meluas. Setelah beberapa penyanyi seperti Shawn Mendes dan Zedd mengungkapkan keinginan berada satu panggung dengan BTS, aktris Maisie Williams mengungkapkan kekagumannya pada salah seorang personel BTS.Dilansir dari Soompi, pemeran Arya Stark dalam serial populer Amerika Game of Thrones itu mengungkapkan sosok favoritnya di BTS. Kabar ini terungkap ketika ARMY (sebutan penggemar fanatik BTS) mengadakan Idol Challenge di Twitter.Akun Twitter @domsantry mencatut akun Maisie Williams dalam cuplikan gambar BTS yang diunggah oleh ARMY melalui akun @BTS_twt. Maisie memberi respons dengan emoji hati. Penggemar Maisie menimpali reaksi dengan bertanya, "Maisie, apakah kamu menyukai BTS? Aku ingin tahu bahwa kamu (benar-benar) menyukai BTS," tulis akun @honeymaisie.Maisie kemudian menjawab, "Ya, aku sangat menyukai BTS."Percakapan mereka berlanjut hingga Maisie mengatakan Jungkook adalah idolanya.Maisie Williams juga bermain dalam serial Inggris populer Doctor Who dan film The Falling. Usahanya membuahkan hasil dengan perolehan trofi London Critics' Circle Film Award dan Evening Standard British Film Award.BTS baru mengeluarkan album Love Yourself: Answer pada 24 Agustus 2018. Boyband di bawah naungan BigHit Entertainment itu melejit setelah merilis single utama dari album Love Yourself: Answer, yaitu Idol dan menggandeng Nicki Minaj untuk versi lain single Idol.(ASA)