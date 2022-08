Kalahkan BTS, Lisa Blackpink Raih Penghargaan K-Pop Terbaik di MTV VMA 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lisa BLACKPINK sukses memenangkan trofi Best K-Pop MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2022. Lisa berhasil menang lewat kategori Best K-Pop untuk single debut pertamanya, 'Lalisa'.Pemilik nama asli Lalisa Manoban itu berhasil mengalahkan sejumlah artis K-Pop lain yang dinominasikan dalam kategori Best K-Pop. Di antaranya 'Yet to Come' milik BTS, 'LOCO' milik ITZY, 'HOT' milik SEVENTEEN, hingga 'MANIAC' milik Stray Kids dan 'The Feels' milik TWICE."Lisa memenangkan Best K-Pop di Video Music Awards 2022 untuk 'Lalisa'!," tulis akun Instagram resmi Billboard.Momen kemenangan Lisa sebagai Best K-Pop ini membuat heboh media sosial. Para penggemar BLACKPINK terutama Lisa pun turut menyerukan kemenangan idol K-Pop berdarah Thailand tersebut."Congrats Lisa, so proud of you," tulis salah seorang warganet."The real queen of K-Pop," tutur warganet lainnya."Bangga padamu Baby Lisa, aku nangis," ungkap lainnya.Diketahui, lagu 'Lalisa' sendiri merupakan single solo debut pertama Lisa. Video musik lagu tersebut pun sukses ditonton lebih 500 juta kali sejak dirilis September 2021 lalu.