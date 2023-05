Label Rekaman Sinjitos Collective Perkenalkan 3 Roster Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Label rekaman Sinjitos Collective memperkenalkan tiga roster terbarunya, yaitu Louwiesye, Vionadia, dan Cloudio. Ketiganya datang dengan latar belakang musik yang berbeda. Louwiesye yang dapat memainkan drum dan trumpet menghadirkan musik dengan gaya R&B soul, dan jazz. Vionadia dengan EDM (Electronic Dance Music), dan Cloudio dengan genre R&B.Kehadiran tiga roster ini ditandai dengan single debut mereka bersama Sinjitos Collective. Louwiesye merilis single "Crush." Sebuah lagu tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan cinta."Aku ingin menyanyikan musik soul, layaknya bercerita dan mengobrol," kata Louwiesye.Sedangkan Vionadia hadir dengan single berjudul "I Wont Go." Lagu yang bercerita tentang toxic relationship ini dikemas dengan energi tinggi. Vionadia mempercayakan Beno Louloulia (Lalahuta) sebagai produser dan vokal pengiring."Bahkan saat galau, kita nggak boleh kelihatan galau, harus tetap fun," tukas Vionadia.Terakhir, adalah Cloudio yang melepas single "I Love You, Yes I Do." Lagu patah hati ini bercerita tentang keinginan untuk kembali pada cinta yang lalu.Cloudio banyak terinspirasi dari musisi-musisi Afrika-Amerika, antara lain Gladys Knight, Al Green, Marvin Gaye, dan Aretha Franklin.Simak single "I Love You, Yes I Do" di bawah ini.