Boyband Asal Jepang, Pari Pari Mantap Berkarier di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Industri hiburan Indonesia masih menjadi magnet besar bagi pelaku seni mancanegara. Hal itulah yang membuat boyband asal Jepang, Pari Pari (Party Party) mencoba peruntungannya di industri musik Tanah Air.Setelah sukses melakukan show digital di Youtube melalui lagu "Carry On Carry On" yang berbahasa Indonesia, Pari Pari (Party Party) bersiap merilis single kedua. Lagu kedua mereka juga menjadi bukti keseriusan mereka berkarier di Indonesia.Grup musik yang terdiri dari Aoi (MeseMoa), Sasser, Ren, Nagi, dan Kanata itu sudah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu dan akan melakukan show di beberapa tempat."Kami bahagia di sini. Kami sudah beradaptasi dan siap berkarier di Jakarta," kata Aoi (MeseMoa) di Jakarta, Sabtu, (1/7/2023).Beberapa waktu lalu, Pari Pari mencuri perhatian ketika lagu "Carry On Carry On" yang hampir seluruhnya berbahasa Indonesia muncul di Youtube. Lagu "Carry on Carry On" sengaja mereka ciptakan dalam bahasa Indonesia karena mereka tertarik melihat antusiasme masyarakat Indonesia dalam menerima kehadiran boyband asal Korea Selatan.Pari Pari atau Party-Party merupakan boyband asal Jepang atau yang biasa disebut J-pop. Grup yang bernaung di bawah manajemen DD Corporation ini sudah terbentuk sejak September 2019 dengan personil yang beberapa kali berubah hingga pada formasi yang ada sekarang."Kami ingin membuat grup yang fokus kepada nyanyi dan menari. Kebetulan aoi punya sahabat orang Indonesia beliau juga ngobrol dan gimana kalau bikin Indonesia karena Indonesia juga booming banget sama penyanyi luar negeri, sepertinya cocok," katanya.Aoi menjanjikan single kedua mereka tak kalah atraktif dari "Carry On Carry On". Yang pasti, mereka akan tetap akan setia dengan lagu berbahasa Indonesia."Orang Indonesia itu menyenangkan banget, hangat dan kami nyaman," tutupnya.