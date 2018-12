BTS dan Black Pink Masuk Daftar Lagu Terbaik Dunia 2018

Kesuksesan musik K-pop kian menanjak di tahun ini. Pada penghujung tahun Anjing Tanah kali ini, BTS dan Black Pink banyak mendapat sorotan. Kedua grup ini dikabarkan bahkan masuk dalam daftar 65 lagu terbaik versi New York Times.Mengutip Soompi, kabar itu dirilis New York Times pada 6 Desember lalu dalam daftar bertajuk The 65 Best Songs of 2018. Hasil kurasi itu berdasarkan hipotesa dua kritikus musik, Jon Pareles dan Jon Caramanica.Kritikus Jon Caramanica merilis BTS pada urutan 20 dengan lagu Fake Love dan Singularity. Fake Love adalah nomor lagu utama dari mini album Love Yourself: Tear yang dirilis pada Mei 2018. Sementara Singularity adalah proyek solo V BTS yang menjadi intro dalam album.Black Pink menyusul di urutan 31 dengan singel terbaru Ddu-Du Ddu Du. Jargon dari lagu ini bahkan ramai didengungkan di media sosial. Singel ini merupakan lagu utama dari mini album Square Up.Kedua grup ini memang tengah naik daun. BTS sebut saja sukses meramaikan media sosial, salah satunya menjadi perbincangan teramai di Twitter. Kolaborasi mereka pun tak sekadar musisi lokal. Ada Steve Aoki, dan bahkan dalam waktu dekat Ed Sheeran digadang-gadang menjadi musisi duet BTS selanjutnya.Dari grup asuhan YG Entertainment pun tak ingin kalah saing. Ada Black Pink yang disebut-sebut membawa revolusi dalam lintas girlgroup Korea. Setelah merilis Ddu-Du Ddu-Du pda Juni 2018, pada Oktober lalu Black Pink digandeng Dua Lipa dalam singel bilingual Kiss and Make Up.Pada 20 Januari 2019, kuartet beranggotakan Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie ini akan menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Indonesia.(ASA)