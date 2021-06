Seventeen Bakal Tampil di MTV Fresh Out Live

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Boy group Seventeen bakal tampil di program musik Amerika, MTV Fresh Out Live. Mereka dikabarkan akan menampilkan lagu utama dari mini album kedelapan mereka, yang berjudul "Ready to Love".Dilansir dari Soompi, para anggotanya juga akan berpartisipasi dalam wawancara dengan pembawa acara Kevan Kenney. Mereka akan membahas tentang album terbaru bertajuk Your Choice.MTV Fresh Out Live adalah program musik perwakilan MTV yang tayang setiap hari Jumat. Lantaran menampilkan pertunjukan dan wawancara dari bintang global, acara ini menerima banyak cinta dari pemirsa di seluruh dunia.Pekan lalu, Pledis Entertainment juga mengonfirmasi bahwa Seventeen akan membuat penampilan pertama mereka di acara bincang-bincang larut malam Amerika Jimmy Kimmel Live! Jangkauan popularitas Seveenten pun semakin luas karena tampil di dua program Amerika secara berurutan.Sebelumnya, Seventeen tampil di berbagai program terkenal Amerika. Di antaranya, The Late Late Show with James Corden, The Kelly Clarkson Show, dan The Ellen DeGeneres Show.Dengan penampilan unik mereka, grup ini mencatat beberapa penayangan tertinggi di antara video penampilan yang diunggah ke saluran YouTube resmi program tersebut.Sementara itu, Seventeen membuat comeback mereka yang sangat dinantikan para penggemarnya, pada 18 Juni 2021. Dengan mini album kedelapan mereka Your Choice, lagu utama yang menyertainya ialah "Ready to Love".Pada tanggal 21 Juni, menurut Hanteo Chart, Your Choice melampaui penjualan 1.050.903 eksemplar. Angka tersebut menunjukkan keempat kalinya Seventeen menjual lebih dari satu juta kopi album. Hal itu memberikan mereka gelar quadruple million sellers atau penjual empat kali lipat.(ELG)