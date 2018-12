Ed Sheeran, Musisi dengan Pendapatan Tertinggi 2018

Ed Sheeran menempati urutan pertama daftar musisi terkaya versi Billboard dengan pendapatan kotor USD429 juta setara Rp6,21 triliun. Angka ini diklaim sebagai pendapatan kotor tertinggi selama tur solo konser sekaligus menjadi yang tertinggi pada 2018. Tahun lalu, Ed Sheeran meraup pendapatan kotor USD122 juta setara Rp1,76 triliun dari konser Divide Tour. Konser ini dimulai 16 Maret 2017 di Turin, Italia.Hasil data Billboard Boxscore pada 1 November 2017 hingga 31 Oktober 2018 menyimpulkan, Ed Sheeran menggelar 105 panggung konser dengan pendapatan kotor Rp1,76 triliun. Tahun ini, Ed Sheeran dengan 99 panggung mampu menghasilkan pendapatan kotor Rp6,21 triliun. Pendapatan ini meningkat dari hasil konser Ed Sheeran dalam Multiply Tour yang digelar pada 2014-2015 dengan perolehan USD63,8 juta setara Rp924,6 miliar.Pada akhir periode pelacakan tahun ini, Divide Tour telah meraup USD551,8 juta setara Rp7,9 triliun. Rekor ini menjadikan Ed Sheeran sebagai musisi solo terlaris dalam sejarah Billboard Boxscore. Sebelumnya, rekor ini dipegang Roger Waters dalam The Wall Live Tour pada 15 September hingga 21 September 2013. Konser Ed Sheeran masih berlanjut pada 2019 dan berakhir pada 26 Agustus di Chantry Park, Ipswich, Inggris.Posisi kedua diduduki musisi asal Amerika Serikat, Taylor Swift. Pelantun Bad Blood itu meraup pendapatan kotor USD315,2 juta setara Rp4,56 triliun. Sebelumnya diberitakan Reputation Stadium Tour menjadi konser tur tersukses di Amerika Serikat sepanjang masa.Ia menambahkan, USD50 juta dari pertunjukan di Inggris, Irlandia, Kanada, dan Australia (belum termasuk konser tambahan di Australia, Selandia Baru, dan Jepang yang tidak masuk laporan 2018). Sumbangsih pemasukan tertinggi saat konser pada 22-23 Juni 2018 di Wembley Stadium London dengan pendapatan kotor USD12,2 juta setara Rp176,8 miliar.Posisi ketiga ditempati The Carters, pasangan Beyonce dan Jay-Z dengan pendapatan kotor USD253,5 juta setara Rp3,67 triliun dengan total 48 panggung konser. Total pengunjung hadir dalam panggung mereka tercatat sebanyak 2.177.049 penonton. Proyek duo ini baru merilis album Everything Is Love yang dirilis pada 16 Juni 2018. Video musik Apeshit, singel pertama dalam album juga dirilis pada tanggal yang sama.Berbeda dari laporan tahun lalu, 10 peringkat teratas diisi oleh seluruh musisi pria. Dalam daftar 2018 Top 25 Tours kali ini muncul beberapa nama musisi perempuan seperti Taylor Swift, Pink, dan Beyonce. Menyusul beberapa musisi perempuan yakni Celine Dion, Shania Twain, dan Lady Gaga. Berikut daftar lengkap 2018 Top 25 Tours:Pendapatan kotor: USD429.491.502 setara Rp6,2 triliunTotal penonton: 4.800.441Jumlah panggung: 99Pendapatan kotor: USD315.186.362 setara Rp4,56 triliunTotal penonton: 2.636.355Jumlah panggung: 48Pendapatan kotor: USD253.514.983 setara Rp3,67 triliunTotal penonton: 2.177.049Jumlah panggung: 48Pendapatan kotor: USD237.770.168 setara Rp3,4 triliunTotal penonton: 1.929.456Jumlah panggung: 100Pendapatan kotor: USD180.402.074 setara Rp2,6 triliunTotal penonton: 1.271.730Jumlah panggung: 88Pendapatan kotor: USD149.277.272 setara Rp2,16 triliunTotal penonton: 1.175.216Jumlah panggung: 76Pendapatan kotor: USD119.203.900 setara Rp1,72 triliunTotal penonton: 840.151Jumlah panggung: 55Pendapatan kotor: USD117.844.618 setara Rp1,7 triliunTotal penonton: 750.874Jumlah panggung: 14Pendapatan kotor: USD114.333.176 setara Rp1,65 triliunTotal penonton: 1.298.089Jumlah panggung: 42Pendapatan kotor: USD97.095.894 setara Rp1,4 triliunTotal penonton: 1.003.198Jumlah panggung: 60Pendapatan kotor: USD93.454.297 setara Rp1,35 triliunTotal penonton: 574,721Jumlah panggung: 34Pendapatan kotor: USD81.446.702 setara Rp1,18 triliunTotal penonton: 693.189Jumlah panggung: 44Pendapatan kotor: USD78.804.765 setara Rp1,14 triliunTotal penonton: 926.682Jumlah panggung: 54Pendapatan kotor: USD77.750.695 setara Rp1,12 triliunTotal penonton: 930.310Jumlah panggung: 47Pendapatan kotor: USD76.465.107 setara Rp1,10 triliunTotal penonton: 376.431Jumlah panggung: 51Pendapatan kotor: USD70.227.385 setara Rp1,01 triliunTotal penonton: 589.813Jumlah panggung: 24Pendapatan kotor: USD67.572.102 setara Rp979,2 miliarTotal penonton: 935.668Jumlah panggung: 50Pendapatan kotor: USD64.935.983 setara Rp941 miliarTotal penonton: 612.818Jumlah panggung: 72Pendapatan kotor: USD61.073.923 setara Rp885,1 miliarTotal penonton: 774.473Jumlah panggung: 65Pendapatan kotor: USD56.220.873 setara Rp814,7 miliarTotal penonton: 689.783Jumlah panggung: 42Pendapatan kotor: USD55.933.149 setara Rp810,6 miliarTotal penonton: 640.284Jumlah panggung: 88Pendapatan kotor: USD55.387.328 setara Rp802,6 miliarTotal penonton: 351.817Jumlah panggung: 45Pendapatan kotor: USD52.587.060 setara Rp762,1 miliarTotal penonton: 630.44Jumlah panggung: 55Pendapatan kotor: USD50.228.977 setara Rp727,9 miliarTotal penonton: 864.132Jumlah panggung: 86Pendapatan kotor: USD45.496.805 setara Rp659,3 miliarTotal penonton: 401.921Jumlah panggung: 30(ELG)