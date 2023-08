Patras, Kuartet Indie Rock Asal Jakarta Rilis Double Single

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Patras, grup indie rock asal Jakarta, merilis double single berjudul "Longing" dan "Asphalt Garden," pada 18 Agustus 2023.Patras merupakan nama baru yang sebelumnya dikenal dengan grup K?morebi. Perilisan single ini merupakan kelanjutan dari perilisan double single "No Need to Serenade" dan "When You Look at Me" pada Maret 2023."Berbeda dari single-single tersebut, kedua lagu baru menunjukkan sisi lembut dari Patras, menggambarkan emosi yang lebih tulus melalui kisah-kisah yang menyentuh hati, dan lebih melankolis dengan semangat indie rock. Beberapa elemen dream pop juga berhasil ditangkap oleh Patras," tulis Patras dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.Patras tengah menyiapkan album terbaru mereka. Double single terbaru Patras dapat didengar melalui berbagai platform streaming digital.