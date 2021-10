Hiatus Kaiyote Rilis Single Bertema Halloween, Canopic Jar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menyusul kesuksesan album Mood Valiant mereka yang dirilis Juni lalu, band peraih nominasi Grammy Award, Hiatus Kaiyote, hari ini kembali lewat single bertema Halloween mereka berjudul “Canopic Jar”. Sebuah lagu dengan nuansa yang menyeramkan, “Canopic Jar” mengajak pendengarnya menjelajahi sudut-sudut paling gelap pikiran kita.Vokalis Nai Palm yang mencintai musik bertema Halloween, mengatakan, “Canopic jar adalah sebuah artefak kuno dari Mesir. Saat tubuh diawetkan lewat proses mumifikasi untuk persiapan alam baka, organ-organnya dimasukkan ke dalam sebuah canopic jar. Ide mengawetkan sesuatu dari kehidupan ini agar dapat dipakai di kehidupan selanjutnya adalah sebuah metafora untuk sebuah hubungan yang tidak dapat terjadi, yang terus muncul sepanjang zaman karena situasinya tidak memungkinkan.”“Canopic Jar” mengeksplor tema-tema menyeramkan di lagu ini dan menghadirkan nuansa musik yang mencekam: “Aku sangat mencintai playlist-playlist Halloween, dan di lagu ini kami terinspirasi dengan “Thriller” dari Michael Jackson, “Feast of the Mau Mau” dari Screamin’ Jay Hawkins, dan lagu kami sendiri “Swamp Thing” yang menampilkan suara serigala sungguhan yang aku rekam saat aku mengunjungi sebuah suaka serigala di Upstate New York. Bender menambah suara cello yang mengerikan yang direkam di sebuah tangki air yang kosong, Simon dengan permainan organ ala Phantom of the Opera, dan Perrin dengan suara drumnya yang mirip dengan hybrid serigala dan gorila yang sedang menghancurkan kota. Kami intinya sangat suka membuat karya layaknya film pendek di setiap lagu yang kami buat.” ujar Nai.“Ironisnya orang yang menginspirasi lagu ini adalah pasanganku sendiri dan ia menambahkan tawa ala penjahat seperti Vincent Price di ujung lagu dengan nama panggung Eddy Knife Hands, yang dengan sempurna menutup lagu ini,” ujar Nai.Album terbaru Hiatus Kaiyote, Mood Valiant, dirilis setelah enam tahun panjang yang mereka isi dengan tur, menulis materi, dan rekaman, sebelum akhirnya mereka bertolak ke Rio de Janeiro pada 2019 untuk berkolaborasi dengan arranger legendaris Brasil, Arthur Verocai.Hasilnya adalah sebuah album yang kaya akan groove: indah, memukau, dan istimewa, ditambah dengan sentuhan strings dari Arthur Verocai. Di balik semuanya adalah musikalitas Hiatus Kaiyote yang mampu mengemas suara yang kompleks secara sederhana yang terdengar lewat single-single dari Mood Valiant di antaranya "Get Sun", "Chivalry Is Not Dead", dan "Red Room", yang mendapatkan dukungan dari Kehlani, Doja Cat, Willow Smith, dan Virgil Abloh serta pujian dari The New York Times yang mendeskripsikan Mood Valiant sebagai "life-affirming, genre-defying cosmic soul."Mood Valiant masuk ke daftar Albums Of The Year oleh Mixmag dan Rough Trade dan difitur di berbagai publikasi ternama Asia termasuk Whiteboard Journal (ID), JPNN (ID), detikcom (ID), Daily Guardian (PH), Clockenflap (HK), Vh1 India, dan sebagainya.Hiatus Kaiyote terdiri dari Naomi “Nai Palm” Saalfield (gitar, vokal), Paul Bender (bass), Simon Mavin (keyboard), and Perrin Moss (drum). ‘Mood Valiant’ menjadi kelanjutan dari album 2015 mereka ‘Choose Your Weapon’ yang Rolling Stone deskripsikan sebagai “a stunning step up”, dan setelah musik mereka di-sample oleh The Carters (Beyoncé & Jay-Z), Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Chance The Rapper, dan Drake — musisi yang berkolaborasi dengan Nai Palm di album ‘Scorpion’-nya.