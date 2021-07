Ini Foto 8 Musisi Indonesia Waktu Masih Bocah, Ada Raisa dan Afgan!

1 Raisa

Merayakan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli, platform streaming musik digital Spotify munculkan potret 8 musisi Indonesia sewaktu masih anak-anak. Foto para musisi itu menghiasi sampul utama berbagai daftar putar atau playlist di Spotify sampai 30 Juli mendatang. Siapa saja mereka? Simak ulasannya di bawah ini:Apakah kamu tahu bahwa Raisa pernah bercita-cita menjadi seorang detektif? Bayangkan seandainya mimpi tersebut terwujud menjadi nyata! Kita mungkin tidak dapat mendengar suara emasnya seperti sekarang. Tetapi benar adanya bahwa Raisa kecil memang menyukai semua hal yang berkaitan dengan misteri dan memecahkan teka-teki menggunakan petunjuk yang ada.Seperti anak-anak pada umumnya, Raisa juga suka bermain dengan Polly Pocket (boneka plastik mini yang populer di kalangan anak-anak tahun 90-an). Dia mengaku memiliki koleksi berbagai versi boneka tersebut, mulai dari kastil Cinderella hingga liontin Aladdin!“Ada satu lagu yang selalu membawa saya kembali ke masa kecil: 'I Turn To You' dari Christina Aguilera. Saya sering menyanyikan lagu ini untuk ibu saya ketika karaoke di rumah,” cerita Raisa.Ketika mengingat kembali momen masa kecilnya, Afgan selalu teringat pada walkman kesayangan yang setia menemaninya tumbuh dewasa. Kecintaannya pada musik dan kegemarannya mengikuti alunan nada di walkman tersebut pun membuat Afgan ingin menjadi seorang penyanyi. Kini dia berhasil mewujudkannya!“Lagu favorit saya saat tumbuh dewasa adalah 'I Want It That Way' oleh Backstreet Boys,” kenangnya sambil tertawa kecil.Di masa kecilnya, Nadin senang bermain-main dengan gaun boneka kertas Barbie. Hal ini menjelaskan mengapa Nadin dewasa selalu tampil stylish!Selain mainan, Nadin mengaku ada sebuah lagu yang selalu mengingatkan pada masa kecilnya, yaitu lagu "Bento" karya Iwan Fals.“Orangtuaku dulu menyanyikan lagu itu di rumah,” kenangnya.Ketika berusia 18 tahun, Lyodra telah mewujudkan mimpinya sewaktu kecil untuk menjadi seorang publik figur yang muncul di TV.“Aku sangat ingin menjadi seorang selebriti atau seorang penyanyi dan muncul di TV! Hahaha.” katanya.Sangat membanggakan, bukan?Menjadi seorang penyanyi sejak kecil, Lyodra mengaku dirinya masih sangat menyukai lagu anak-anak seperti Cicak-cicak di Dinding. “Selain itu, aku juga sangat menyukai lagu Bunda karya Melly Goeslaw,” ujarnya.