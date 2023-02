Lagu Paul McCartney dan Mendiang Jeff Beck yang Lama Hilang telah Ditemukan!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penggawa The Beatles, Paul McCartney, ternyata memiliki lagu menarik yang dibuat bersama almarhum Jeff Beck. Lagu yang dibuat untuk kampanye vegetarian itu sudah lama hilang, dan baru-baru ini ditemukan.Lagu yang belum pernah dirilis itu pernah diperdengarkan lewat serial radio Oobu Joobu di Amerika Serikat, hampir 30 tahun lalu. Lagu itu berjudul 'Why are they cutting down the rainforest?"Dalam lagu singkat itu, Jeff Beck membacakan narasi tentang pentingnya menjaga hutan hujan."Dengan rasa duka atas meninggalnya Jeff Beck - seorang sahabat saya dan pemain gitar yang luar biasa - itu mengingatkan saya pada masa kami berkolaborasi bertahun-tahun lalu untuk sebuah kampanye vegetarian," kata McCartney, dilansir dari Music-News."Permainan gitar (dalam lagu itu) luar biasa, karena itu Jeff!"Lagu yang lama hilang itu kini dapat didengar melalui situs Meat Free Monday milik McCartney dan YouTube. Meat Free Monday adalah situs gerakan vegetarian yang digagas McCartney pada 2009 bersama sang putri Stella dan Mary.