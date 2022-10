Aksi Garang Band Metal AS, Suffocation, Menutup Gelaran Rock in Solo 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penampilan garang dari band death metal Amerika Serikat, Suffocation, menjadi penutup gelaran festival musik Rock in Solo 2022. Penampilan Suffocation kali ini merupakan kali kelima mereka jadi penampil di gelaran festival musik rock/metal tanah air.Tak sampai semenit setelah Fit For An Autopsy tampil, lampu sorot panggung langsung bergeser untuk menampilkan Suffocation. Lagu berjudul "Cycles of Suffering" jadi amunisi pertama Suffocation untuk para metalhead."Indonesia, how's you going?!" Let's keep this going!" seru sang vokalis, Ricky Myers, menyapa para metalhead yang memadati Benteng Vastenburg Solo, tempat digelarnya Rock in Solo 2022.Band metal yang eksis sejak 1988 itu pun melanjutkan aksinya dengan memainkan tiga nomor selanjutnya. Para metalhead diam terpaku seolah terpukau menyaksikan penampilan garang Suffocation.Barulah, ketika pukulan drum dari lagu "Catatonia" dimainkan oleh Eric Morotti, para metalhead yang memadati area depan panggung mulai melakukan 'ritual' wajib di setiap konser metal; moshing."Surgery of Impalement" jadi nomor berikutnya yang dibawakan. Lagu itu semakin memanaskan Rock in Solo malam tadi. Permainan yang diperagakan sang gitaris, Terrance Hobbs, begitu menyayat dengan distorsi gitarnya yang meraung-raung."Indonesia! You want some more?!" tanya sang vokalis yang seketika dentuman drum dari lagu "Pierce From Within" dimainkan. Ketika pukulan drumnya mulai menyatu dengan instrumen lainnya, para metalhead semakin menggila."Clarity Through Deprivation", "Cataclysmic Purification", "Breeding The Spawn", hingga "Funeral Inception" pun tak lupa dibawakan. Di ujung penampilannya, "Bind, Torture, Kill" jadi hidangan penutup dari Suffocation. Mereka pun sukses memuaskan dahaga para metalhead tanah air.Suffocation dan Fit For An Autopsy jadi dua band metal internasional yang tampil di gelaran Rock in Solo 2022. Mereka tampil bersama 13 band lokal lainnya, mulai dari Navicula, Roxx, Beside, Fraud, hingga Down For Life.Tahun ini menandai kembalinya digelar festival Rock in Solo setelah terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2015. Semoga saja festival ini bisa semakin meriah lagi di tahun-tahun berikutnya dan bisa jadi salah satu festival musik cadas primadona di tanah air.(Nicholas Timothy Suteja)