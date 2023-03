Secondhand Serenade Sebut Fans Indonesia Terbaik di Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia sudah seperti rumah kedua bagi band Seconhand Serenade. Projek solo dari John Vesely itu terbilang sering menyambangi kota-kota di Indonesia untuk manggung.Sehari setelah tampil di Bali, Seconhand Serenade menjadi salah satu penampil di Everblast Festival 2023 hari kedua yang digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (5/3/2023). Diakui John, Indonesia memang punya tempat tersendiri baginya.Setiap kali manggung di Indonesia, John merasa selalu mendapat sambutan hangat. Karya-karya John selalu mendapat apresiasi lebih di Indonesia. John mengawali penampilannya dengan lagu "Maybe" yang langsung membuat penonton histeris."Terima kasih sudah datang karena kalian adalah fans terbaik di dunia. Terima kasih sudah bisa bikin musik tetap hidup," kata John Vesely.Secondhand Serenade melanjutkan penampilannya dengan lagu-lagu terkenalnya seperti "Broken", "Vulnarable", "Half Alive", "Your Call", The Last Song Ever, hingga Fall For You.John menyelipkan lagu "Fix You" milik Coldplay. Ketika bagian solo gitar, John meminta penonton menirukan bunyi gitar dengan suara layaknya akapela."Neng, neng, neng, neng ya," kata John yang membuat penonton tertawa."Terima kasih, kalian adalah penyanyi yang baik," imbuhnya.Seconhand Serenade mengakhiri penampilannya dengan lagu "The Last Song Ever".Selain Seconhand Serenade, Everblast Festival hari kedua menghadirkan musisi luar negeri seperti Red Jumpsuit Apparatus, dan Hoobastank. Sementara musisi lokal yang tampil yaitu, Kotak, Padi Reborn, Cokelat, Pee Wee Gaskins, Kuburan, Alexa, Alone At Last, Saint Loco, J-Rocks, The Rain, The Upstairs, Mad Elephant, Letto hingga Vierratale.