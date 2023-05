Tiara Eve Rilis Single "No Body" Versi Afro-beat, Bawa Pesan Body Positivity

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah satu tahun kembali merevitalisasi & mengabsahkan dirinya sebagai DJ top Indonesia yang berhaluan Afro-beat, Tiara Eve kini siap merilis kembali "No Body (Amapiano Edit)." Single yang merupakan lagu debutnya bersama label Sinjitos Collective."No Body (Amapiano Edit)" merupakan hasil eksplorasi musik pengimplentasian suara Afro-beat yang lebih chill. Tiara Eve menata ulang "No Body" sebagai lagu yang membuat Anda – dalam perumpamaan Tiara Eve – pasang airpods segera setelah Anda meninggalkan vilka sewaan untuk bertemu teman-teman di klub tepi pantai.“Selain konsep baru dengan Amapiano Edit ini, aku ingin penggemarku tahu: ‘dapur’ lagi ngebul nih. Setahun belakang kan kita sudah cek ombak, ‘tur’ sana-sini untuk mencari tahu seperti apa suara yang mau dieksplor selanjutnya (setelah ‘No Body’ dan Moonlight) Ini cara yang bagus untuk terhubung dengan audiens dan menantang diri sendiri dalam mencoba hal-hal baru dan menerima tantangan,” jelas Tiara Eve.Di kedua versi lagu "No Body" sendiri, Tiara Eve membawa pesan body positivity dan bagaimana mencintai diri sendiri seutuhnya – menerima dan merayakan segalanya tentang diri kita sebagai individu.“The key is in order for you to attract external love, you have to have love for yourself that radiates the eternal love,” lengkapnya. Dengan dirilisnya trek ini, Tiara Eve berharap bahwa pendengarnya dapat menjadikan lagu ini sebagai mantra dan afirmasi positif yang bisa didengarkan sehari-hari.Tumbuh besar dengan musik ‘90s R&B, pengaruh musik MTV era ‘90-an serta warna Afro-beat dan Afro-Amerika terasa kental pada karya musik Tiara yang sangat menggemari Black music. Beberapa inspirasi terbesarnya termasuk nama-nama seperti J-Lo, Burna Boy, Davido, Vybz Kartel, Wizkid, dan Torey Lanez. Tiara pun mengagumi musisi-musisi yang menyanyikan lagu dengan lirik berbahasa Inggris dengan aksen lokal mereka masing-masing, menampilkan rasa percaya diri yang selaras dengan semangat self-love khas lagu ini.