Madison Beer Rilis "Home To Another One" dan Umumkan Album Baru

Profil Madison Beer

(ASA)

Penyanyi, penulis lagu, dan produser dengan sertifikasi platinum Madison Beer telah merilis single barunya "Home To Another One." Anthem musim panas ini menampilkan vokal lembut Madison dalam produksi yang dinamis dan ceria. Lagu ini ditulis dan diproduksi oleh Madison dan Leroy Clampitt.Single ini disertai dengan video dengan estetika serupa, disutradarai oleh Madison & Aerin Moreno, yang menghidupkan liriknya dengan kisah seseorang yang menemukan kekasihnya dari dunia lain mengkhianati hubungan mereka.Lagu ini berasal dari album kedua Madison yang sangat ditunggu-tunggu Silence Between Songs, rilis 15 September 2023 via EPIC Records. Dengan bakatnya yang luar biasa dalam bercerita dan kedalaman emosinya, Madison akan mengeksplorasi tema pertumbuhan, refleksi, dan introspeksi. Memberi penghormatan kepada beberapa artis favoritnya seperti Lana Del Rey, The Beatles, The Beach Boys, dan Tame Impala, Madison akan memberikan pengalaman sonik yang menyegarkan dan inovatif serta menanamkan estetika visual album dengan visi artistiknya yang khas.“Saya telah belajar banyak tentang diri saya dan karya seni saya dalam perjalanan dua tahun terakhir sejak rekaman terakhir saya. Album ini bercerita tentang begitu banyak bagian yang berbeda dari diri saya yang saya temukan di saat-saat jeda di mana saya menenangkan diri dari kebisingan dan belajar paling banyak tentang diri saya sendiri. Saya harap penggemar saya terinspirasi mendengarkannya seperti saat saya menulisnya," kata Madison.Madison Beer adalah seorang penulis lagu, artis rekaman, produser dan penulis dengan penjualan platinum. Sejak debut musiknya pada usia 12 tahun, Madison telah berkembang menjadi artis yang dinamis dan serba bisa, memadukan pengaruh pop, R&B, dan soul, dengan vokal yang kuat dan emosional yang menyampaikan penggambaran pengalaman manusia yang mentah dan jujur. Dengan lebih dari 2,4 miliar streams global, Madison telah mengembangkan basis penggemar yang berdedikasi dan mendapatkan pujian kritis untuk perpaduan unik dari melodi yang penuh rasa, jangkauan vokalnya yang kuat, dan lirik introspektif yang mengeksplorasi kompleksitas cinta, patah hati, dan penemuan diri. Sebuah kekuatan kreatif dan visioner, video musik dan pertunjukan panggung Madison dibuat dengan cermat, menawarkan pengalaman yang membawa penonton ke dunia imajinatifnya melalui ketajaman estetika.Sebagai seorang artis independen, Madison merilis EP debutnya As She Pleases, menampilkan kepercayaan dirinya pada lagu yang menonjol "Home with You" yang mencapai nomor #22 di tangga lagu Billboard Mainstream Top 40 dan memposisikannya sebagai satu-satunya artis solo independen perempuan di tangga lagu ini. Album studio debut Madison yang dirilis oleh label besar Life Support dirilis pada Februari 2021 dan mendapat pujian kritis. Life Support menjadi entri tertinggi Madison hingga saat ini di Billboard 200 dan sejak itu memperoleh lebih dari satu miliar streams, sementara single utama album "Selfish" kemudian mendapatkan sertifikasi platinum RIAA.