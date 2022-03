Band asal Tangerang The Cat Police Rilis Double Single

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Membuka perjalanan lewat Tropical Industries (2016) dan album mini Mirror, Mirror on The Wall (2019), The Cat Police kembali dengan formasi dan karya baru. Grup musik asal Tangerang ini membuka tahun dengan double single, "Like No Other Do" dan "The Room with Large Paintings".Setelah beberapa kali mengalami perubahan personil dan dinamika sebagai sebuah grup, double single menjadi hasil rekonstruksi The Cat Police beberapa tahun ke belakang. Datang dengan referensi musik berbeda, banyak workshop dan coba-coba yang dilakukan, pun tak jarang berujung ‘mandek’, The Cat Police menemukan formula yang lebih nyaman."Like No Other Do" hadir dan terasa dekat. Menjadi pengingat bahwa nyatanya kita tidak bisa benar-benar sendiri. Kita boleh sepakat, satu atau dua tahun ke belakang bisa jadi tahun yang cukup berat. Tapi, toh, semuanya lewat juga. Single ini merekam rasa tersebut ke dalam musik. “And when music speaking, your words cannot,” pada potongan lirik yang bisa menggambarkan bagaimana gairah musik mereka.Harapan menjadi buah kesendirian yang lain. Dalam single "The Room with Large Paintings", digambarkan harapan akan kenikmatan melahirkan penokohan yang kita rindukan ada. Pertama kali dibuat pada 2018, "The Room with Large Paintings" lahir sebagai respon dari karya visual Jovian Fraaije, seniman asal Malang. Menceritakan tentang kenikmatan secara tersirat, Jovian menjabarkan lewat pasangan suami-istri yang memutuskan berada di dalam kamar seharian guna olah rasa dan olah raga.“Single ini menjadi perandaian halus dan terselubung bagaimana manusia melahirkan kenikmatan,” tambah Zaki, The Cat Police.Double single tersebut sudah bisa diakses di Bandcamp dan The Store Front.