Andra and the Backbone Nyanyikan Lagu Dewa 19 di Konser Reminiscing

Secara mengejutkan Andra and the Backbone menyanyikan lagu milik band legendaris tanah air, Dewa 19. Lagu itu sukses membuat penonton bernyanyi bersama.Dalam konser yang bertajuk Reminiscing, Andra and the Backbone mengajak penonton untuk bernostalgia dengan membawakan lagu-lagu hit mereka. Mulai dari "Main Hati", "Tak Ada yang Bisa", "Sempurna", hingga "Musnah".Setelah jeda sejenak, para penonton dibuat terkejut dengan lagu selanjutnya. Ternyata lagu "Kangen" dan "Separuh Nafas" milik Dewa 19 masuk ke dalam setlist lagu yang dimainkan oleh Andra and the Backbone di Konser Reminiscing.Seperti yang diketahui bahwa sang gitaris, Andra Junaidi, merupakan penulis lagu salah satu lagu itu, yaitu "Separuh Nafas", bersama dengan Ahmad Dhani.Selain itu, pecinta musik juga akan dimanjakan dengan lagu-lagu lawas yang penuh kenangan dari penampilan grup musik lokal legendaris KLa Project. Konser Reminiscing juga merupakan salah satu rangkaian dari perayaan Road to 35th KLa Project.