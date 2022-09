6 Tahun Vakum, Gibran Rakabuming Sambut Baik Rock in Solo 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Gelaran festival musik cadas "Rock in Solo" akan kembali hadir di kota Solo pada 30 Oktober 2022. Wali kota Solo, Gibran Rakabuming, menyambut baik gelaran festival musik yang akan dilangsungkan di Benteng Vastenburg ini.Menurut Gibran, festival musik "Rock in Solo" merupakan bagian dari music tourism yang dapat memberikan dampak positif bagi Kota Solo, utamanya dari segi ekonomi dan pariwisata. Ia pun mendukung gelaran festival musik seperti ini untuk bisa diadakan secara rutin di Kota Solo."Ini impact-nya sangat baik sekali untuk Kota Solo. Selain untuk memanjakan teman-teman Metalhead, kita pengin acara-acara seperti ini bisa terus diadakan di Kota Solo," kata Gibran saat konferensi pers di Gedung Wayang Orang Sriwedari, Kota Solo, pada Kamis, 15 September 2022."Kalau kemarin kan sudah ada Dream Theater dan lain-lain, tahun depan ada lagi, Oktober juga ada lagi di Mangkunegaran. Jadi intinya kita pengin untuk music tourism dan lain-lain perlu kita genjot terus," sambung Gibran.Sementara itu, Firman Prasetyo, selaku perwakilan dari penyelenggara "Rock in Solo" tahun ini menyatakan bahwa penjualan tiket sudah dibuka sejak tanggal 1 September lalu. Ada dua jenis tiket yang masih tersedia saat ini, yaitu tiket early entry dan tiket presale. Firman juga memastikan bahwa nantinya penonton juga bisa mendapatkan tiket on the spot saat hari pertunjukkan."Tiket sudah mulai dijual, ada early entry Rp.115.000 include tax. Per tanggal 1 September kemarin kita sudah menjual tiket presale online di Loket.com. Untuk harganya itu Rp.172.500 include tax,"Adapun syarat yang perlu dipenuhi oleh penonton yaitu minimal sudah dua kali mendapatkan dosis vaksin Covid-19. Bagi yang baru mendapatkan dua dosis vaksin, maka diwajibkan melakukan tes antigen di venue. Namun, bagi yang sudah mendapatkan vaksin booster bisa langsung masuk ke venue dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.