Rekaman Pertama David Bowie akan Dilelang

Rekaman yang diketahui merupakan rekaman pertama dari David Bowie akan dilelang. Rekaman ini menampilkan Bowie sebagai penyanyi dalam band The Konrads saat dia berusia 16 tahun.Balai lelang Omega di barat laut Inggris mengatakan, reel tape yang ditemukan di loteng tersebut akan dijual pada 11 September 2018 dengan harga yang diharapkan sebesar 10.000 pound atau Rp190 juta.Lagu I Never Dreamed direkam pada tahun 1963 ketika The Konrads meminta Bowie yang saat itu dikenal dengan nama aslinya, David Jones, untuk menjadi vokalis utama.Lagu rock'n'roll yang harmonis itu kemudian dikirim ke label rekaman Decca, tapi gagal mendapat kontrak rekaman."Saya memutuskan bahwa David adalah orang terbaik untuk menyanyikan lagu tersebut dan memberikan interpretasi yang baik. Ini adalah rekaman pertama David Jones (Bowie) yang direkam 55 tahun lalu!" kata drummer Konrads, David Hadfield dalam sebuah pernyataan.Bowie dikenal sebagai salah satu bintang rock dengan suara yang baru, orisinil dalam setengah abad kariernya di musik rock yang bereksperimen dengan genre soul, disko, jazz, dan musik ambient.David Bowie meninggal pada tahun 2016 karena kanker dua hari setelah dia merilis album terakhirnya pada hari ulang tahunnya yang ke-69.(ELG)