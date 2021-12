BTS Merilis Teaser Webtoon 7 Fates: CHAKHO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boy band asal Korea Selatan, BTS merilis sebuah teaser untuk 7 Fates: CHAKHO. Ini akan menjadi webtoon original yang dibuat oleh Naver bekerja sama dengan HYBE Labels. Webcomic itu akan rilis pada Januari 2022 dan akan tersedia melalui Webtoon.com.Dalam video teaser terbaru, para anggota BTS terlihat menjangkau secara dramatis ke arah bola cahaya yang bergerak sambil ditemani oleh soundtrack instrumental yang epik. Adegan terakhir menampilkan Jimin yang berbalik badan dengan wajah kaget disusul layar hitam dengan tulisan "7 Fates with BTS".Selain itu, akun Twitter resmi untuk 7 Fates: CHAKHO juga telah merilis gambar teaser BTS, masing-masing disertai dengan frasa samar yang terkait dengan konsep takdir.“Takdir adalah jalan yang kamu temukan di antara persimpangan jalan yang tak terhitung jumlahnya,” bunyi keterangan yang menyertai gambar teaser member BTS, Jin.Webcomic ini akan berlatar di masa depan dengan elemen fantasi yang diambil dari pemburu harimau atau Chakhogapsa, dari Dinasti Joseon, Korea. Bersama-sama, tujuh anggota yang nasibnya ditakdirkan untuk terjalin menghadapi cobaan dan kesengsaraan saat mereka berusaha melacak harimau yang sulit ditangkap.Selain BTS, HYBE juga mengumumkan bahwa mereka akan membuat beberapa cerita original tentang para artis mereka, yaitu TXT dan ENHYPEN. Webtoon yang akan mengangkat kisah TXT bertajuk The Star Seekers dan cerita dari ketujuh anggota ENHYPEN diberi judul Dark Moon.Naver sebelumnya pernah berkolaborasi dengan BTS pada tahun 2019 dengan The Most Beautiful Moment in Life Pt.0: Save Me. Webtoon ini mengikuti tujuh karakter, berdasarkan anggota BTS, dan terdiri dari 15 bab berlatar "BTS Universe" yang dibuat dalam video musik BTS sebelumnya.