Lima Elemen Kehidupan di Album Terbaru Kanda Brothers

Kanda Brothers merilis album terbaru bertajuk Elements of Life. Album terbarunya ini menjelaskan tentang isi hati mereka di masa pandemi covid-19.Kanda Brothers merupakan sebuah band indie yang beranggotakan empat orang kakak-beradik yakni, Ricky Yurama (Bass/Vocal), Gerry Febrianda (Gitar/Keyboard/Vocal), Aldy Agustriansyah (Lead Vocal/Gitar), dan Danna Prawira Saputra (Drums/Percussion/Vocal).Band yang sudah berkarya sejak 1999 di industri musik Indonesia ini baru saja merilis album. Album ini mengusung tema elemen yang berada dalam hidup manusia (Elements of Life) seperti, air, api, udara, tanah, dan logam."Kanda Brothers bikin lagi sebuah album yang isinya bukan lagi sesuatu yang dikarang tapi sesuatu yang dirasa," kata Aldy dalam konferensi pers, Kamis (21/10/2021).Aldy menyatakan, bandnya sudah membuat konsep dan materi sejak awal tahun 2021. Mereka menumpahkan segala perasaan mengenai perubahan yang harus mereka hadapi karena pandemi covid-19."Kanda brothers berangkat dari band cover, sering manggung di kafe. Begitu pandemi menyerang otomatis semuanya tutup dan di situ kami merasakan banyak perubahan yang kami enggak pengin tapi harus kami jalanin," lanjutnya.Aldy menuturkan, album Elements of Life ini merupakan perjalanan Kanda Brothers selama dua tahun terakhir. Semua elemen tersebut memiliki arti tersendiri bagi mereka dan Kanda Brothers mengisi setiap elemen tersebut dengan isi hati mereka dari kejadian yang dialaminya."Lima elemen ini mengenai issue yang kami alami. Kami mengeluarkan isi kepala dan isi hati. Semua kami uraikan di dalam sebuah album bernama Elements of Life,” ujar Aldy.Kanda Brother telah merilis dua single dari album Elements of Life yaitu, "Intro; Elements of Life" dan "Hello". Masyarakat dapat mengakses lagu tersebut di layanan streaming musik atau di kanal YouTube Kanda Brothers.