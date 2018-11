Charlie Puth Heran dengan Kemacetan Jakarta

Charlie Puth untuk kali pertama datang ke Indonesia dalam rangka tur konser promo album terbarunya Voicenotes. Dari atas panggung, Charlie Puth mengaku senang mendapat sambutan baik di ibukota."Ini sangat menggembirakan karena kalian menyapaku di Instagram. Dan inilah aku, hai!" ujarnya dari atas panggung di ICE BSD, Tangerang, Jumat 16 November 2018.Setelah mengungkapkan rasa senang, ia mengaku cukup takjub dengan kondisi lalu lintas di Jakarta."Aku sangat menyukai kalian Jakarta. Aku melihat lalu lintas kalian di sini banyak mengalami macet yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, aku melihatnya banyak sekali di sini," curhat Charlie, diikuti suara tawa penonton.Indonesia jadi tempat kesepuluh yang disambangi Charlie dalam tur Voicenotes."Selamat datang, ini adalah konserku yang kesepuluh. Nomor 10 adalah angka keberuntunganku. Aku belum pernah ke sini dan aku disambut dengan banyak orang di sini.""Aku telah mengerjakan album Voicenotes selama kurang lebih dua tahun dan berkeliling dunia. Akhirnya aku membawakan karyaku ini di Jakarta," ujarnya.Charlie Puth membuka aksi panggungnya dengan singel The Way I Am, Slow It Down, How Long, dan Empty Cups.(ASA)