Steve Aoki Rilis Anthem Musim Panas Berkolaborasi dengan Santa Fe Klan dan Snow Tha Product

Tentang Steve Aoki

(ASA)

Produser dengan dua nominasi Grammy, Steve Aoki, berkolaborasi dengan salah satu artis paling menarik di kancah musik urban Meksiko, Santa Fe Klan, featuring artis dan rapper papan atas Meksiko, Snow Tha Product, untuk merilis lagu terbarunya, “Ultimate,” via label rekaman milik Aoki, Dim Mak En Fuego.Dengan “Ultimate”, Aoki menunjukkan adaptabilitasnya yang luar biasa sebagai seniman global, memberikan pendengarnya di seluruh dunia sisi yang berbeda dari ketangkasan musiknya. Sebuah fusion tropis yang menjalin mulus dengan beat trap-heavy, produser papan atas ini bereksperimen dengan sound baru yang bersanding sempurna dengan vibe dan kekuatan permainan kata Santa Fe Klan, sambil menyatukan flow khas Snow dengan vokalisasi dinamis. Dengan cermat mengkurasi dan mempertahankan esensi setiap artis dalam hit juara ini, Steve Aoki menghidupkan banger musim panas terbaik."Di HiROQUEST: Genesis, saya tahu saya ingin menyoroti sound-sound global yang terus menginspirasi saya - 'Ultimate' adalah perpaduan sempurna antara ritme rap, cumbia, dan reggaeton. Ini menjadi inti dalam pertunjukan saya musim panas ini, menerangi klub-klub di seluruh dunia. Santa Fe Klan dan Snow Tha Product adalah rekan kerja yang sama-sama luar biasa dan kerja sama ini sangat legendaris hingga menghasilkan Ultimate," kata Steve Aoki.Sedangkan menurut Santa Fe Klan, proyek ini terdengar berbeda dari karya-karyanya terdahulu."Ini sangat berbeda dari musik yang biasanya didengar penggemar dari saya, dan saya sangat bersemangat untuk memasuki kancah elektronik dengan yang terbaik dari yang terbaik, Steve Aoki. Saya bersenang-senang menciptakan lagu dan merekam video klipnya bersama Steve dan Snow, dan saya senang akhirnya dapat membagikannya kepada dunia," komentar Santa Fe Klan.“Sangat senang bekerja dengan dua legenda, Steve Aoki dan Santa Fe Klan, dan merasa terhormat terlibat dalam perpaduan sound yang luar biasa,” kata Snow Tha Product.Menyatukan dua unsur paling kuat dan unik dalam lagu yang menggembirakan tersebut, video ini menangkap energi dan nuansa dari lagu dengan mudah. Memasuki adegan pesta rumah yang semarak, "Ultimate" menampilkan Santa Fe Klan yang langsung tenggelam menyanyikan verse-verse-nya yang kuat, dikelilingi oleh kehidupan sosialita. Berputar dan menarik perhatian, video tersebut menampilkan kemampuan Steve sebagai raja pesta dan bergabung dalam perayaan, sementara Snow Tha Product mendominasi adegan saat menampilkan verse-verse-nya. Video tersebut diproduksi oleh Maliik Morales dan disutradarai oleh Mariah Morgenstern, New Royalty Films.“Ultimate” mengikuti jejak rilisan terbaru Aoki “Kong 2.0” bersama Natanael Cano. Menyusul single sebelumnya, "Nataaoki" dari album Cano NataKong, "Kong 2.0" menampilkan Steve memadukan rima yang catchy dengan melodi memesona, yang segera membangkitkan energi dalam hit dance Latin ini. Ketika dipadukan dengan ketajaman musik Aoki, vokal corridos Cano yang kuat namun ringan mewujudkan kegembiraan dan nuansa baru pada lagu tersebut.Bulan lalu, produser dan artis visioner ini juga bekerja sama dengan penyanyi-penulis lagu Inggris HRVY untuk lagunya “Save Me”, serta lagu “KULT” dengan grandson dan Jasiah. Awal tahun ini, Aoki meluncurkan A0K1VERSE, ekosistem baru yang menjembatani pengalaman dunia nyata dengan web 2.0 dan web3, terus membuka jalan menuju masa depan sebagai salah satu inovator terkemuka papan atas di bidang NFT. Saat ini, Steve Aoki sedang memberikan sentuhan akhir pada perilisan album mendatangnya yang sangat dinanti-nantikan, yang dijadwalkan untuk dirilis dalam beberapa bulan mendatang.Dengan hampir 3 miliar streams, Steve Aoki adalah visioner sejati. Billboard menyebut produser musik, artis, perancang busana, entrepreneur, visioner NFT, dan pendiri Dim Mak Records dengan 2 nominasi Grammy ini sebagai “salah satu entertainer yang paling dicari di dunia”. Sebagai pemegang Guinness World Record sebagai “Musisi yang Paling Sering Tur dalam Satu Tahun Kalender”, Aoki pernah tampil di hampir semua festival top di seluruh dunia, termasuk di antaranya Coachella, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Fuji Rock Festival, Tomorrowland, dan Electric Daisy Carnival.Sebagai artis solo lintas genre dengan kesuksesan internasional, Aoki telah berkolaborasi dengan beragam musisi lain yang luar biasa, termasuk BTS, Maluma, Snoop Dogg, Linkin Park, blink- 182, Louis Tomlinson dari One Direction, Machine Gun Kelly, Lil Uzi Vert, 2 Chainz, dan Daddy Yankee, selain pula merilis tiga single Platinum, enam single Gold, dan menghasilkan lebih dari sepuluh rekaman radio Top 10. Setelah merilis empat album Neon Future, album berikut Aoki yang sangat ditunggu-tunggu HiROQUEST: Genesis akan rilis pada 16 September, menghadirkan kolaborasi bersama Taking Back Sunday, Mod Sun, Kane Brown, dan banyak lagi.Aoki mengerjakan setiap karya barunya dengan dedikasi yang sama dengan pada pencapaian-pencapaian masa lalunya, termasuk dokumenter Netflix I’ll Sleep When I’m Dead (2016) yang mendapat nominasi Grammy dan memoarnya BLUE: The Color of Noise (2019). Pada tahun 2012, Aoki mendirikan THE AOKI FOUNDATION untuk mendukung organisasi-organisasi yang bekerja di bidang ilmu otak dan penelitiannya. Dim Mak, label rekamannya yang punya pengaruh luas di industri musik dan baru saja merayakan hari jadinya yang ke-25 pada tahun 2021, dikenal sebagai landasan awal bagi karir artis-artis terkemuka seperti Bloc Party, The Chainsmokers, Bloody Beetroots, The Kills, Zedd, dan Diplo. Baru-baru ini, Aoki menciptakan A0K1VERSE, sebuah komunitas keanggotaan NFT yang didukung oleh Passport, memperkenalkan para penggemarnya pada pengalaman virtual dan dunia nyata. Aoki juga merupakan produser eksekutif “American Hiro” sebuah seri yang sedang dikerjakan bersama FX Networks dan disutradarai oleh Jon M. Chu, mengisahkan kehidupan ayahnya, Hiroaki “Rocky” Aoki, entrepreneur legendaris dan pebisnis berani yang menciptakan kerajaan Benihana. Di bidang apa pun yang digelutinya, inovator multi-talenta ini terus menciptakan tren dan menginspirasi kreativitas pada tingkat internasional.