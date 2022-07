Kara Chenoa Rilis Video Musik Shoe

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi dan penulis lagu asal Jakarta, Indonesia, Kara Chenoa telah merilis lagu terbarunya pada 1 Juli kemarin yang berjudul "Shoe." Single ini menjadi bagian dari 2nd Asiatic.wav, proyek kompilasi Asiatic Records / Warner Music Asia.Sepekan kemudian, Kara yang juga dikenal sebagai rapper ini menggelar Music Video Screening Party untuk lagu "Shoe" pada Jumat, 8 Juli 2022. Diadakan di Ding Dong Disko, Kemang, Official Music Video "Shoe" diperlihatkan untuk pertama kalinya di depan undangan terbatas, fans terpilih dan media."Shoe" yang rilis pada 10 juli 2022 sudah bisa dinikmati di kanal youtube Kara Chenoa.Official MV "Shoe" dibuat oleh Hura Creative Garage, Director Parama Surya, Executive Produser Reyhan Gani, Produser Jovanca Kaliey, Art Director Bagaspati Bayuaji dan Cinematography oleh Andi M.Fadli. Koreografi dansa Kara di dalam video tersebut dikoreografi oleh Ayu Gurnitha.Kara mendefinisikan musik yang dibawakannya dengan sebutan "Booty Groove." Lagu "Shoe," katanya, memiliki nada-nada yang groovy dan super infectious yang membuat lagunya layak didengarkan oleh semua orang untuk berdansa bersama. Di music video ini pria yang pernah berkolaborasi dengan Raisa terlihat asik berdansa di dalam sebuah ruangan. Dengan sepatu dansanya Kara terlihat luwes bergerak sesuai irama lagu.“Shoe” adalah lagu tentang menjadi dirimu sendiri dalam keadaan apapun, terus berdansa seperti yang kamu inginkan, tidak peduli siapapun yang melihatnya,” kata Kara dalam siaran pers tertulisnya, Jumat 8 Juli 2022.Single terbaru Kara diciptakan oleh Kara Chenoa dan diproduseri oleh Vurplay. Kolaborasi keduanya menghasilkan sinergi yang penuh warna dan menggabungkan unsur funk, hip-hop, hingga elemen musik tradisional. Official Lyric Video ‘Shoe’ sudah tayang di kanal Youtube Asiatic.Asiatic.wav merupakan proyek kompilasi yang dikeluarkan oleh Asiatic Records. Asiatic Records merupakan label musik di Asia yang ada di bawah Warner Music Asia yang didedikasikan untuk mendukung talenta musik hip-hop dan rap terbaik dari seluruh wilayah.Asiatic.wav Vol 1 yang rilis di semester awal tahun ini diramaikan oleh musisi superstars seperti RAMENGVRL, Thomas Ng & Phum Viphurit, OZworld, Tsunari and Mrs M. Asiatic.wav Vol 2 EP dengan ‘Shoe’ sebagai track pertama, akan berisi lagu-lagu dari musisi lintas genre dari negara Asia yang direncanakan rilis dalam waktu dekat. Mereka terdiri dari musisi terbaik dan upcoming stars dari genre Pop, Hip-Hop, juga indie.Kara sebelumnya telah merilis lagu "Missus Superficial" yang menjadi penanda debutnya bersama Stacks, Urban Division dari Warner Music Indonesia, (C) 2022 Warner Music Indonesia. Stacks adalah label yang membawa musisi Warner Music Indonesia dengan genre Hip-hop, Rap, Soul, dan RnB.Kara Chenoa pertama kali merilis single bernuansa Hip-Hop yang berjudul ‘247’ di tahun 2018. Beberapa single lainnya yaitu "No Clue" feat. Jevin Julian (2019) dan "Undercover Lover" (2019). "No Clue" sudah distreams lebih dari 537 ribu kali di Spotify.Musisi yang suka bereksperimen dengan beberapa genre ini telah memiliki 1 mini album. EP perdananya Sunkissed rilis di tahun 2021.Kara juga telah beberapa kali berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Di antaranya ialah "You Better Believe Me" (2021) dengan Raisa, "Let’s Not Talk Too Much” (2020) dengan Teza Sumendra, "Ex-Cuses" (2020) dengan Kenny Gabriel dan Rizkia Larasati dan "Call My Name" (2018) dengan Midnight Quickie dan Bleu Clair.Pria kelahiran 12 November 1999 ini banyak dipengaruhi oleh musisi seperti Jamiroquai, Anderson .paak, dan RAN. Setelah resmi bergabung dengan Stacks! Urban Division Warner Music Indonesia di tahun 2022, Kara Chenoa dipastikan akan turut meramaikan industri musik Indonesia dengan lagu-lagunya yang ear-catchy.