Rendy Pandugo Rilis Album "See You Someday" yang Berisi Lagu-lagu Berdasarkan Kisah Nyata

Rendy Pandugo merilis album mini pertama setelah lepas dari label Sony Music. Album bertajuk "See You Someday" itu dirilis bersama label baru Rendy, Wonderland Records/Universal Music Indonesia.Judul "See You Someday" terinspirasi dari aksi panggung Rendy. Dia selalu menyudahi penampilannya dengan mengatakan, "See you someday," pada penggemarnya. Lebih dalam, Rendy memaknai "See You Someday" sebagai ungkapan rasa kangen pada dunia panggung yang sedang berhenti karena pandemi."See You Someday" berisi enam lagu, termasuk single "Home" dan "Mr.Sun" yang telah dirilis. Rendy menulis sendiri materi dalam album ini, dan dalam proses rekaman dibantu oleh Teddy Adhitya, Petra Sihombing, dan Enrico Octaviano."Sebuah kolaborasi yang seru dimana gue sendiri sangat menikmati prosesnya dan mempelajari banyak hal baru," kata Rendy dalam keterangan pers.Salah satu hal spesial dari album ini adalah Rendy banyak menulis lagu dari kisah nyata. Berbeda dari proses kreatif Rendy yang sebelumnya banyak menulis lagu dari cerita fiktif. Karena itu, dia merasa album mini ini terasa lebih jujur.Contohnya, lagu bertajuk "B.Y.L" (Before You Left), yang ditulis dari kisah nyata yang dialami teman Rendy. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang ditinggal pasangan dan anaknya tanpa alasan jelas. Track lain yang disadur dari pengalaman nyata adalah "Home", lagu ini menceritakan rasa rindu Rendy pada istri dan anak perempuannya.(ASA)