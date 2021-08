Maestro Jazz Oele Pattiselano Rilis Lagu Baru, Tentang Rasa Sepi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Legenda hidup Oele Pattiselano merilis single baru berjudul "Lonely But Not Alone." Ini adalah refleksi rasa kesepian yang sering muncul dalam diri seseorang."Walaupun kita sedang sendiri, bahkan bayangan kita selalu mengikuti. Jadi sejatinya kita tidak pernah sendirian,” kata Oele tentang lagu yang digubahnya, dilansir dari keterangan pers.Dalam penulisan lirik, Oele dibantu oleh Nesia Ardi, yang juga menyanyikan dan memainkan snare drum dalam rekaman ini. Sedangkan bagian bass, diisi oleh Kevin Yosua.Single "Lonely But Not Alone" dapat didengarkan melalui berbagai platform streaming musik digital pada 15 Agustus 2021.Oele Pattiselano adalah gitaris jazz legendaris yang telah bermain musik sejak era 1960-an. Dalam perjalanan kariernya, Oele memiliki pengalaman kolaborasi dengan sejumlah nama besar. Antara lain bersama Jack Lesmana, Benny Mustapha, dan Benny Likumahuwa. Oele juga dikenal mengiringi penyanyi top era 1970-an dan 1980-an, Rien Djamain dan Margie Segers.(ASA)